https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kahramanmarastaki-okul-saldirisinda-yeni-talep-saldirganin-otopsisinin-yenilenmesi-istendi-1110576967.html
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni talep: Saldırganın otopsisinin yenilenmesi istendi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni talep: Saldırganın otopsisinin yenilenmesi istendi
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında Milli Eğitim Bakanlığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini istedi... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T12:13+0300
2026-11-25T12:13+0300
2026-11-25T12:13+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
i̇sa aras mersinli
ayla kara
uğur mersinli
milli eğitim bakanlığı (meb)
hts
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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davada Milli Eğitim Bakanlığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini ve alınan örnekler üzerinde ileri toksikolojik analiz yapılmasını talep etti.Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin yeniden incelenmesi istendi.Bakanlık ayrıca saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılmasını talep etti.İlk raporlarda madde tespit edilmediDilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığının 21 Nisan 2026 tarihli raporu ile 27 Nisan 2026 tarihli ek raporu hatırlatıldı.Söz konusu raporlarda saldırgandan alınan örneklerde alkol, standart inceleme kapsamında değerlendirilen maddeler ve bazı uçucu maddelere rastlanmadığı belirtildi.Bakanlık dilekçesinde ise mevcut raporların sınırlı bir ilk tarama testini yansıttığı savunuldu. Yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri gibi maddelerin standart testlerle tespit edilemeyebileceği öne sürüldü.Genişletilmiş toksikoloji incelemesi talep edildiBakanlık, saldırganın eylem sırasındaki davranışlarının kimyasal madde etkisi altında bulunmuş olabileceği yönünde şüphe oluşturduğunu ileri sürdü.Dört sayfalık dilekçede şu ifadeler kullanıldı:"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."Kan ve doku örneklerinin yeniden incelenmesi istendiDilekçede, İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline de yer verildi.Bu şüphenin araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleri kullanılarak yeniden incelenmesi talep edildi.İncelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılması istendi.HTS ve kamera kayıtları için de talepte bulunulduBakanlık, toksikolojik incelemenin yanı sıra otopsi işleminin yenilenmesini de talep etti.Dilekçede ayrıca saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, olay gününe ait okulun güvenlik kamerası kayıtları ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin Bakanlığa teslim edilmesi istendi.Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiştiKahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.
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kahramanmaraş, i̇sa aras mersinli, ayla kara, uğur mersinli, milli eğitim bakanlığı (meb), hts
kahramanmaraş, i̇sa aras mersinli, ayla kara, uğur mersinli, milli eğitim bakanlığı (meb), hts
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni talep: Saldırganın otopsisinin yenilenmesi istendi
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında Milli Eğitim Bakanlığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini istedi. Bakanlık, muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinde genişletilmiş toksikoloji incelemesi yapılmasını, saldırganın olay öncesi irtibatlarının da araştırılmasını talep etti.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davada Milli Eğitim Bakanlığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini ve alınan örnekler üzerinde ileri toksikolojik analiz yapılmasını talep etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin yeniden incelenmesi istendi.
Bakanlık ayrıca saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılmasını talep etti.
İlk raporlarda madde tespit edilmedi
Dilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığının 21 Nisan 2026 tarihli raporu ile 27 Nisan 2026 tarihli ek raporu hatırlatıldı.
Söz konusu raporlarda saldırgandan alınan örneklerde alkol, standart inceleme kapsamında değerlendirilen maddeler ve bazı uçucu maddelere rastlanmadığı belirtildi.
Bakanlık dilekçesinde ise mevcut raporların sınırlı bir ilk tarama testini yansıttığı savunuldu. Yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri gibi maddelerin standart testlerle tespit edilemeyebileceği öne sürüldü.
Genişletilmiş toksikoloji incelemesi talep edildi
Bakanlık, saldırganın eylem sırasındaki davranışlarının kimyasal madde etkisi altında bulunmuş olabileceği yönünde şüphe oluşturduğunu ileri sürdü.
Dört sayfalık dilekçede şu ifadeler kullanıldı:
"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."
Kan ve doku örneklerinin yeniden incelenmesi istendi
Dilekçede, İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline de yer verildi.
Bu şüphenin araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleri kullanılarak yeniden incelenmesi talep edildi.
İncelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılması istendi.
HTS ve kamera kayıtları için de talepte bulunuldu
Bakanlık, toksikolojik incelemenin yanı sıra otopsi işleminin yenilenmesini de talep etti.
Dilekçede ayrıca saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, olay gününe ait okulun güvenlik kamerası kayıtları ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin Bakanlığa teslim edilmesi istendi.
Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.