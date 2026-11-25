https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/danistay-onadi-ekrem-imamoglunun-diplomasinin-iptali-kesinlesti-1110575102.html

Danıştay onadı: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşti

Danıştay onadı: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşti

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu reddetti. Böylece diploma iptaline ilişkin idari yargı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T11:07+0300

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ekrem i̇mamoğlu

danıştay

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Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Böylece diploma iptaline ilişkin idari yargı süreci kesinleşti.Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu esastan inceleyerek sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmedi. Kararın tebliğinin ardından İmamoğlu'nun dosyayı Anayasa Mahkemesine taşıyabileceği belirtiliyor.İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştiEkrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararına karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesinde dava açmıştı.Mahkemenin davayı reddetmesinin ardından karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de istinaf başvurusunu reddetti.Dosyanın temyize taşınmasının ardından son incelemeyi yapan Danıştay 8. Dairesi, başvuruyu reddederek diploma iptaline ilişkin idari yargı sürecini sonuçlandırdı.Diploma iptal süreci 2025'te başladıEkrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 18 Eylül 2024'te CİMER'e başvuruda bulunuldu. Bu ihbarın ardından 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden aldığı lisans diplomasına ilişkin iddialar ve haberler üzerine Şubat 2025'te soruşturma başlattı.İstanbul Üniversitesi 28 kişinin diplomasını iptal ettiİstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025'te yaptığı 61'inci toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te görünmez hale geldi.

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