https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/izmirde-su-tarifesine-indirim-1-ocak-2027den-itibaren-uygulanacak-1110593219.html

İzmir'de su tarifesine indirim: 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak

İzmir'de su tarifesine indirim: 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak

Sputnik Türkiye

İzmir'de 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak yeni tarifeye göre konut abonelerinin su tarifesinde yüzde 63, konut dışı abonelere ise yüzde 70 indirim... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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2026-11-25T22:14+0300

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türki̇ye

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

su

tarife

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, kentte suyun metreküp fiyatına 1 Ocak 2027'den geçerli olmak üzere konut ve konut dışı aboneler için kademeli indirim yapılmasını kararlaştırdı.İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu'nda konut ve konut dışı abonelerin su tarifelerinde kademeli indirime gidilmesi oy birliğiyle kabul edildi.Yeni tarifeyle 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe yükseltildi.Konut abonelerinde ilk 10 metreküp su ve atık su birim bedeli 60 liradan 22 liraya düşürüldü. Böylece tüketim kademesinde yüzde 63 indirim yapıldı.Konut abonelerinin 11-20 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyatı 99,83 liradan 70 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyatı 145 liradan 140 liraya indirildi.Konut dışı abonelerde ilk 10 metreküp için uygulanan indirimli birim bedel 143,6 liradan 44 liraya düşürüldü. Bu kademedeki indirim oranı yaklaşık yüzde 70 oldu. Aynı abonelik grubunda 11-20 metreküp tüketim kademesinde birim fiyatı 199.65 liradan 140 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesindeki birim fiyat ise 290 liradan 280 liraya indirildi.Yeni su tarifesinin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

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i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su, tarife