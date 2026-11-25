https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/izmirde-kacakcinin-evinde-baskin-arkaik-roma-bizans-ve-osmanli-donemlerine-ait-187-eser-tek-evden-1110573372.html
İzmir'de kaçakçının evinde baskın: Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 187 eser tek evden çıktı
İzmir'de kaçakçının evinde baskın: Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 187 eser tek evden çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 187 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'de bir evde 187 tarihi eser ele geçirildi.Polis kaçakçının evine baskın düzenledi: Çok sayıda eser ele geçirildiİzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda ilçede bir eve düzenlenen operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ile Roma-Bizans dönemlerine ait 45 yüzük, ok ucu, sapan taşı olmak üzere toplam 187 tarihi eser ele geçirildi.Adli işlem başladıGözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-2-bin-456-adet-tarihi-eser-ele-gecirildi-1-kisi-gozaltinda-1110335607.html
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i̇zmir, menemen, roma
İzmir'de kaçakçının evinde baskın: Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 187 eser tek evden çıktı
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 187 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de bir evde 187 tarihi eser ele geçirildi.
Polis kaçakçının evine baskın düzenledi: Çok sayıda eser ele geçirildi
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ilçede bir eve düzenlenen operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ile Roma-Bizans dönemlerine ait 45 yüzük, ok ucu, sapan taşı olmak üzere toplam 187 tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.