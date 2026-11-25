https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/izmirde-kacakcinin-evinde-baskin-arkaik-roma-bizans-ve-osmanli-donemlerine-ait-187-eser-tek-evden-1110573372.html

İzmir'de kaçakçının evinde baskın: Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 187 eser tek evden çıktı

İzmir'de kaçakçının evinde baskın: Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 187 eser tek evden çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 187 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T09:29+0300

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İzmir'de bir evde 187 tarihi eser ele geçirildi.Polis kaçakçının evine baskın düzenledi: Çok sayıda eser ele geçirildiİzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda ilçede bir eve düzenlenen operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ile Roma-Bizans dönemlerine ait 45 yüzük, ok ucu, sapan taşı olmak üzere toplam 187 tarihi eser ele geçirildi.Adli işlem başladıGözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-2-bin-456-adet-tarihi-eser-ele-gecirildi-1-kisi-gozaltinda-1110335607.html

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