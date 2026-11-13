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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-2-bin-456-adet-tarihi-eser-ele-gecirildi-1-kisi-gozaltinda-1110335607.html
İstanbul’da 2 bin 456 adet tarihi eser ele geçirildi: 1 kişi gözaltında
İstanbul’da 2 bin 456 adet tarihi eser ele geçirildi: 1 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yasa dışı kültür varlığı ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıç, kama ve heykel parçalarının da... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T23:02+0300
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tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli takibe alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan kültür varlıklarını da elinde bulundurduğu tespit edildi.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, çeşitli objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçaları bulundu. Aramalarda toplam 2 bin 456 tarihi eser ve obje ele geçirildi.Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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türkiye, interpol, tarihi eser, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı
türkiye, interpol, tarihi eser, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı

İstanbul’da 2 bin 456 adet tarihi eser ele geçirildi: 1 kişi gözaltında

23:02 13.11.2026
© AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğüİstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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İstanbul’da yasa dışı kültür varlığı ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıç, kama ve heykel parçalarının da bulunduğu 2 bin 456 tarihi eser ve obje ele geçirildi.
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli takibe alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan kültür varlıklarını da elinde bulundurduğu tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, çeşitli objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçaları bulundu. Aramalarda toplam 2 bin 456 tarihi eser ve obje ele geçirildi.
Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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