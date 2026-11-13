https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-2-bin-456-adet-tarihi-eser-ele-gecirildi-1-kisi-gozaltinda-1110335607.html

İstanbul’da 2 bin 456 adet tarihi eser ele geçirildi: 1 kişi gözaltında

İstanbul’da 2 bin 456 adet tarihi eser ele geçirildi: 1 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yasa dışı kültür varlığı ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıç, kama ve heykel parçalarının da... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T23:02+0300

2026-11-13T23:02+0300

2026-11-13T23:02+0300

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tarihi eser

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı

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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli takibe alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan kültür varlıklarını da elinde bulundurduğu tespit edildi.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, çeşitli objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçaları bulundu. Aramalarda toplam 2 bin 456 tarihi eser ve obje ele geçirildi.Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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