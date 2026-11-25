https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/istanbulda-taksim-ve-istiklal-caddesinden-bircok-yol-trafige-kapatildi-1110579846.html

İstanbul'da Taksim ve İstiklal Caddesi'nde birçok yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Taksim ve İstiklal Caddesi'nde birçok yol trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak. Hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar neden kapalı? 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

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türki̇ye

i̇stiklal caddesi

taksim meydanı

i̇stanbul

kapalı yollar

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

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İstanbul Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bugün Taksim bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.Saat 14.00'den itibaren hangi yollar kapalı?İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/taksim-metrosu-kapatiliyor-saati-belli-oldu--1110574810.html

türki̇ye

i̇stiklal caddesi

taksim meydanı

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

i̇stiklal caddesi, taksim meydanı, i̇stanbul, kapalı yollar, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü