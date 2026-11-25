https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/istanbulda-taksim-ve-istiklal-caddesinden-bircok-yol-trafige-kapatildi-1110579846.html
İstanbul'da Taksim ve İstiklal Caddesi'nde birçok yol trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Taksim ve İstiklal Caddesi'nde birçok yol trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak. Hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar neden kapalı? 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T13:24+0300
2026-11-25T13:24+0300
2026-11-25T14:00+0300
türki̇ye
i̇stiklal caddesi
taksim meydanı
i̇stanbul
kapalı yollar
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
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İstanbul Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bugün Taksim bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.Saat 14.00'den itibaren hangi yollar kapalı?İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/taksim-metrosu-kapatiliyor-saati-belli-oldu--1110574810.html
türki̇ye
i̇stiklal caddesi
taksim meydanı
i̇stanbul
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i̇stiklal caddesi, taksim meydanı, i̇stanbul, kapalı yollar, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
i̇stiklal caddesi, taksim meydanı, i̇stanbul, kapalı yollar, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
İstanbul'da Taksim ve İstiklal Caddesi'nde birçok yol trafiğe kapatıldı
13:24 25.11.2026 (güncellendi: 14:00 25.11.2026)
İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak. Hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar neden kapalı?
İstanbul Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bugün Taksim bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Saat 14.00'den itibaren hangi yollar kapalı?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.
Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.