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İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek: Vali Gül sokakta kalanların 112'ye bildirilmesi çağrısı yaptı
İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek: Vali Gül sokakta kalanların 112'ye bildirilmesi çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği İstanbul'da Vali Gül, sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bu gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.Paylaşımda, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/izmirde-su-tarifesine-indirim-1-ocak-2027den-itibaren-uygulanacak-1110593219.html
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türkiye, istanbul hava durumu, davut gül, sıcaklık
türkiye, istanbul hava durumu, davut gül, sıcaklık
İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek: Vali Gül sokakta kalanların 112'ye bildirilmesi çağrısı yaptı
23:51 25.11.2026 (güncellendi: 00:05 26.11.2026)
Gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği İstanbul'da Vali Gül, sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bu gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Paylaşımda, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:
Sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmenizi rica ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın soğukta kalmasına izin vermeyelim.