https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/istanbulda-sicaklik-2-dereceye-kadar-dusecek-vali-gul-sokakta-kalanlarin-112ye-bildirilmesi-cagrisi-1110594115.html

İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek: Vali Gül sokakta kalanların 112'ye bildirilmesi çağrısı yaptı

İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek: Vali Gül sokakta kalanların 112'ye bildirilmesi çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

Gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği İstanbul'da Vali Gül, sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T23:51+0300

2026-11-25T23:51+0300

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bu gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.Paylaşımda, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, istanbul hava durumu, davut gül, sıcaklık