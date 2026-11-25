https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/israil-meclisi-basbakanlik-gorev-suresini-sinirlayan-yasa-tasarisini-on-oylamada-kabul-etti-1110592106.html

İsrail Meclisi, başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa tasarısını ön oylamada kabul etti

İsrail Meclisi, başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa tasarısını ön oylamada kabul etti

Sputnik Türkiye

İsrail Meclisi, başbakanın görev süresini sekiz yılla sınırlayan ve hakkında iddianame düzenlenen kişilerin hükümet kurmasını engelleyen yasa tasarısını ön... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T20:13+0300

2026-11-25T20:13+0300

2026-11-25T20:13+0300

dünya

i̇srail parlamentosu (knesset)

yasa tasarısı

başbakanlık

görev süresi

benyamin netanyahu

likud

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104478701_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b8ef83572e0044270c1ed360d3b70e1e.jpg

İsrail Meclisi (Knesset), hükümete ilişkin Temel Yasa’da değişiklik öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. Düzenleme, başbakanlık görev süresini sekiz yılla sınırlandırıyor.Tasarı ayrıca başbakanın görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde izlenecek süreci düzenliyor. Kamuoyunda “sanık yasası” olarak anılan hüküm ise hakkında iddianame düzenlenen bir kişinin hükümet kurmasını yasaklıyor.Oylamada 65 milletvekili tasarıya destek verirken, 48 milletvekili karşı oy kullandı. Yasanın kabul edilmesi halinde düzenleme, Knesset’in bir sonraki döneminden itibaren yürürlüğe girecek.Likud Partisi, tasarının kişiye özel hazırlandığını ve başbakanlık görevini yürüten Binyamin Netanyahu’yu hedef aldığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/israilde-7-ekim-hesaplasmasi-netanyahu-koseye-sikisiyor-istemedigi-sorusturma-icin-ilk-engel-asildi-1110570904.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail parlamentosu (knesset), yasa tasarısı, başbakanlık, görev süresi, benyamin netanyahu, likud, ortadoğu