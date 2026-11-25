https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/israil-meclisi-basbakanlik-gorev-suresini-sinirlayan-yasa-tasarisini-on-oylamada-kabul-etti-1110592106.html
İsrail Meclisi, başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa tasarısını ön oylamada kabul etti
İsrail Meclisi, başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa tasarısını ön oylamada kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail Meclisi, başbakanın görev süresini sekiz yılla sınırlayan ve hakkında iddianame düzenlenen kişilerin hükümet kurmasını engelleyen yasa tasarısını ön... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
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i̇srail parlamentosu (knesset)
yasa tasarısı
başbakanlık
görev süresi
benyamin netanyahu
likud
ortadoğu
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İsrail Meclisi (Knesset), hükümete ilişkin Temel Yasa’da değişiklik öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. Düzenleme, başbakanlık görev süresini sekiz yılla sınırlandırıyor.Tasarı ayrıca başbakanın görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde izlenecek süreci düzenliyor. Kamuoyunda “sanık yasası” olarak anılan hüküm ise hakkında iddianame düzenlenen bir kişinin hükümet kurmasını yasaklıyor.Oylamada 65 milletvekili tasarıya destek verirken, 48 milletvekili karşı oy kullandı. Yasanın kabul edilmesi halinde düzenleme, Knesset’in bir sonraki döneminden itibaren yürürlüğe girecek.Likud Partisi, tasarının kişiye özel hazırlandığını ve başbakanlık görevini yürüten Binyamin Netanyahu’yu hedef aldığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/israilde-7-ekim-hesaplasmasi-netanyahu-koseye-sikisiyor-istemedigi-sorusturma-icin-ilk-engel-asildi-1110570904.html
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i̇srail parlamentosu (knesset), yasa tasarısı, başbakanlık, görev süresi, benyamin netanyahu, likud, ortadoğu
i̇srail parlamentosu (knesset), yasa tasarısı, başbakanlık, görev süresi, benyamin netanyahu, likud, ortadoğu
İsrail Meclisi, başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa tasarısını ön oylamada kabul etti
İsrail Meclisi, başbakanın görev süresini sekiz yılla sınırlayan ve hakkında iddianame düzenlenen kişilerin hükümet kurmasını engelleyen yasa tasarısını ön oylamada onayladı.
İsrail Meclisi (Knesset), hükümete ilişkin Temel Yasa’da değişiklik öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. Düzenleme, başbakanlık görev süresini sekiz yılla sınırlandırıyor.
Tasarı ayrıca başbakanın görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde izlenecek süreci düzenliyor. Kamuoyunda “sanık yasası” olarak anılan hüküm ise hakkında iddianame düzenlenen bir kişinin hükümet kurmasını yasaklıyor.
Oylamada 65 milletvekili tasarıya destek verirken, 48 milletvekili karşı oy kullandı. Yasanın kabul edilmesi halinde düzenleme, Knesset’in bir sonraki döneminden itibaren yürürlüğe girecek.
Likud Partisi, tasarının kişiye özel hazırlandığını ve başbakanlık görevini yürüten Binyamin Netanyahu’yu hedef aldığını savundu.