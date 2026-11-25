https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ispanyaya-yeni-goc-dalgasi-kanarya-adalarina-bir-gunde-rekor-sayida-gocmen-1110585216.html

İspanya'ya yeni göç dalgası: Kanarya Adaları'na bir günde rekor sayıda göçmen

İspanya'ya yeni göç dalgası: Kanarya Adaları'na bir günde rekor sayıda göçmen

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bir günde yaklaşık 2 bin göçmenin ulaşmasıyla yeni bir rekor kırıldı. Yıl başından bu yana 26 binden fazla göçmenin ulaştığı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T17:52+0300

2026-11-25T17:52+0300

2026-11-25T17:52+0300

dünya

kanarya adaları

el hierro

atlantik

i̇spanya

göç

mülteci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110585060_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5e5c6adff9099642faddd0ac9491fdcb.jpg

Batı Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç güzergahlarının başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları, son haftalarda yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. İspanya Deniz Kurtarma Servisi, salı günü 15 tekneyle El Hierro Adası'na ulaşan göçmen sayısının 1990 olduğunu açıkladı. Böylece takımadalara bir günde ulaşan göçmen sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, göçmenlerin yaklaşık 100'ünün çocuk olduğunu, aralarında yolculuk sırasında dünyaya gelen dört günlük bir bebeğin de bulunduğunu söyledi.Kasım ayında göçmen akını hız kazandıYıl başından bu yana Kanarya Adaları'na ulaşan 26 binden fazla göçmenin yaklaşık yarısı kasım ayında geldi.İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ekim ayı boyunca takımadalara 6 bin 194 göçmen ulaşırken, kasım ayının yalnızca ilk 15 gününde bu sayı 11 bin 37'ye yükseldi.14 Kasım'da 1580, 15 Kasım'da ise 1467 göçmen adalara ulaştı. 13-15 Kasım tarihleri arasında 31 tekneyle toplam 3 bin 890 göçmen Kanarya Adaları'na geldi.Yaklaşan kış öncesinde Atlantik Okyanusu'ndaki elverişli deniz koşulları, Batı Afrika'dan hareket eden teknelerin sayısındaki artışta etkili oldu. Son gelen teknelerin büyük bölümünün Senegal ve Gambiya'dan yola çıktığı bildirildi.Afrika kıyılarına en yakın noktası yaklaşık 105 kilometre uzaklıkta bulunan Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmenler, güvenlik güçlerinden kaçınmak için daha uzun güzergahları tercih edebiliyor. Günlerce, hatta haftalarca sürebilen yolculuklarda bazı tekneler rotalarından çıkarak Atlantik Okyanusu'nun açıklarına sürükleniyor.El Hierro'da sosyal acil durum ilan edildiYaklaşık 12 bin nüfuslu El Hierro Adası'nda artan göçmen sayısı nedeniyle sosyal acil durum ilan edildiği bildirildi. Göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bazı otobüsler tahsis edilirken, diğer adalardan sağlık personeli görevlendirildi.Clavijo, merkezi hükümetin bölgeye yönelik destek taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:İspanya hükümeti ise suçlamaları reddederek yıl başından bu yana El Hierro'ya ulaşan 17 bin göçmenden yalnızca 2 bininin adada kaldığını, büyük bölümünün İspanya ana karasına nakledildiğini bildirdi.Clavijo ayrıca refakatsiz çocukların bakımının sağlanabilmesi için İspanya'nın diğer bölgelerinden destek istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/endonezyada-altin-madenini-su-basti-26-madenci-mahsur-kaldi-1110578658.html

kanarya adaları

el hierro

atlantik

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanarya adaları, el hierro, atlantik, i̇spanya, göç, mülteci