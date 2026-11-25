https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/iran-abdyi-olumcul-saldirilarda-yapay-zeka-kullanmakla-sucladi-1110576370.html

İran, ABD'yi ölümcül saldırılarda yapay zeka kullanmakla suçladı

İran, ABD'yi ölümcül saldırılarda yapay zeka kullanmakla suçladı

Sputnik Türkiye

İran'ın BM Büyükelçisi Gulamhüseyin Derzi, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta hedefleri belirlemek ve saldırı koordinatlarını iletmek için gelişmiş yapay zeka sistemleri kullandığını söyledi.

2026-11-25T12:08+0300

2026-11-25T12:08+0300

2026-11-25T12:08+0300

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Tahran'ın BM Büyükelçisi Gulamhüseyin Derzi, ABD'yi İran'a ölümcül saldırılar düzenlerken yapay zekâ kullanmakla suçladı ve BM'den bu teknolojinin denetiminde rol üstlenmesini istedi.Salı günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Derzi, Washington'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşta hedefleri belirlemek, önceliklendirmek ve saldırı koordinatlarını iletmek için gelişmiş yapay zeka sistemlerinden yararlandığını iddia etti.Derzi, İran'daki çatışma da dahil olmak üzere savaşlarda yapay zekânın giderek daha fazla kullanılmasının ciddi kaygılara yol açtığını vurguladı. Teknolojinin askeri kullanımının BM öncülüğünde yönetilmesi çağrısında bulundu.Vahidi: Düşman stratejik belirsizlik yaşadıİran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi de İran'ın son savaşlarına ait belgelerin sergilendiği bir sergiyi ziyaretinde açıklama yaptı. ISNA haber ajansının aktardığına göre Vahidi, güçlerinin düşman kuvvetlerini geri püskürtmeye hazır olduğunu söyledi ve İran'ın hasımlarının büyük bir stratejik darbe aldığını öne sürdü.Vahidi, "Düşman ağır bir darbe aldı, büyük bir duraklama ve stratejik bir belirsizlik yaşadı" dedi.Vahidi, son askeri başarıların İran'ın askeri kapasitesini daha da geliştirmesinin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Devrim Muhafızları sahada her zamankinden daha güçlü ve hazırlıklıdır. Düşmanı kayda değer bir derinliğe kadar geri püskürtmeye hazırdır."ABD'liler savaşın şartsız bitmesini istiyorABD'de salı günü yayımlanan yeni bir anket, seçmenlerin çoğunluğunun daha elverişsiz koşulları kabul etmek anlamına gelse bile ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın derhal sona ermesini istediğini ortaya koydu.Maryland Üniversitesi ile araştırma şirketi Ipsos'un hazırladığı Kritik Meseleler Anketi'ne (Critical Issues Poll) katılanların yüzde 55'i, "şartlar ne olursa olsun savaşın şimdi sona ermesi" ifadesine katıldı. Bu oran Demokratlarda yüzde 80'e, bağımsızlarda yüzde 59'a çıkarken Cumhuriyetçilerde yüzde 25 civarında kaldı.

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