https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abdden-vatandaslarina-iran-uyarisi-ulkeyi-derhal-terk-edin-1110582681.html

ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi derhal terk edin

ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi derhal terk edin

Sputnik Türkiye

ABD, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan varlıklarına, Husilerin ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T17:09+0300

2026-11-25T17:09+0300

2026-11-25T17:09+0300

dünya

abd

ortadoğu

i̇ran

suudi arabistan

saldırı

büyükelçilik

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Ortadoğu'da son günlerde düzenlenen saldırıların ardından Washington, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını artırdı. ABD'nin İran'daki Sanal Büyükelçiliği tarafından çarşamba günü yayımlanan açıklamada, İran ve Tahran'la bağlantılı grupların Amerikan vatandaşlarının yanı sıra ABD'ye ait şirket ve kurumları da hedef alabileceği belirtildi.Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında şu ifadeler kullanıldı:Uçuşların iptal edilebileceği konusunda uyarıBölgede bulunan Amerikan vatandaşlarından hava yolu şirketlerinin ve havalimanlarının faaliyetlerini yakından takip etmeleri, olası uçuş iptallerine ve hava sahalarının kapatılmasına hazırlıklı olmaları istendi.İran'ın kara sınırlarından geçiş kurallarının ve komşu ülkelere giriş koşullarının kısa süre içinde değişebileceği de bildirildi.ABD vatandaşlarına gösterilerden, kalabalık alanlardan ve yoğun polis varlığının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.Olası hava saldırıları sırasında kapı ve pencerelerden uzak durulması, cep telefonlarının şarjlı tutulması ve yerel makamların talimatlarına uyulması gerektiği belirtildi.Bölgedeki saldırılarda siviller de yaralandıYemen'deki Husilerin salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans bölgesinde bulunan bir gökdelene düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran'ın cumartesi günü düzenlediği saldırılarda iki kişinin yaralandığını ve bir sivil sanayi tesisinde yangın çıktığını açıkladı.ABD ile İran arasında 1980'den bu yana diplomatik ilişkiler bulunmuyor. Tahran'da Amerikan çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin büyükelçiliği, yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının başvurabileceği diplomatik temsilcilik olarak gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisi-ras-tanuraya-saldiri-duzenledi-1110581101.html

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abd, ortadoğu, i̇ran, suudi arabistan, saldırı, büyükelçilik