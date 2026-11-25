https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abdden-vatandaslarina-iran-uyarisi-ulkeyi-derhal-terk-edin-1110582681.html
ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi derhal terk edin
ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi derhal terk edin
Sputnik Türkiye
ABD, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan varlıklarına, Husilerin ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:09+0300
2026-11-25T17:09+0300
2026-11-25T17:09+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
suudi arabistan
saldırı
büyükelçilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110215607_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_18144275bc34641578f4a82a5f33fd9b.jpg
Ortadoğu'da son günlerde düzenlenen saldırıların ardından Washington, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını artırdı. ABD'nin İran'daki Sanal Büyükelçiliği tarafından çarşamba günü yayımlanan açıklamada, İran ve Tahran'la bağlantılı grupların Amerikan vatandaşlarının yanı sıra ABD'ye ait şirket ve kurumları da hedef alabileceği belirtildi.Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında şu ifadeler kullanıldı:Uçuşların iptal edilebileceği konusunda uyarıBölgede bulunan Amerikan vatandaşlarından hava yolu şirketlerinin ve havalimanlarının faaliyetlerini yakından takip etmeleri, olası uçuş iptallerine ve hava sahalarının kapatılmasına hazırlıklı olmaları istendi.İran'ın kara sınırlarından geçiş kurallarının ve komşu ülkelere giriş koşullarının kısa süre içinde değişebileceği de bildirildi.ABD vatandaşlarına gösterilerden, kalabalık alanlardan ve yoğun polis varlığının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.Olası hava saldırıları sırasında kapı ve pencerelerden uzak durulması, cep telefonlarının şarjlı tutulması ve yerel makamların talimatlarına uyulması gerektiği belirtildi.Bölgedeki saldırılarda siviller de yaralandıYemen'deki Husilerin salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans bölgesinde bulunan bir gökdelene düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran'ın cumartesi günü düzenlediği saldırılarda iki kişinin yaralandığını ve bir sivil sanayi tesisinde yangın çıktığını açıkladı.ABD ile İran arasında 1980'den bu yana diplomatik ilişkiler bulunmuyor. Tahran'da Amerikan çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin büyükelçiliği, yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının başvurabileceği diplomatik temsilcilik olarak gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisi-ras-tanuraya-saldiri-duzenledi-1110581101.html
i̇ran
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110215607_350:0:2450:1575_1920x0_80_0_0_416a9e9ac45e153ebb8b9ed879199260.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, i̇ran, suudi arabistan, saldırı, büyükelçilik
abd, ortadoğu, i̇ran, suudi arabistan, saldırı, büyükelçilik
ABD'den vatandaşlarına İran uyarısı: Ülkeyi derhal terk edin
ABD, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan varlıklarına, Husilerin ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Washington, bölgedeki çatışmaların hızla tırmanabileceğini belirterek vatandaşlarından İran'ı derhal terk etmelerini istedi.
Ortadoğu'da son günlerde düzenlenen saldırıların ardından Washington, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını artırdı. ABD'nin İran'daki Sanal Büyükelçiliği tarafından çarşamba günü yayımlanan açıklamada, İran ve Tahran'la bağlantılı grupların Amerikan vatandaşlarının yanı sıra ABD'ye ait şirket ve kurumları da hedef alabileceği belirtildi.
Büyükelçiliğin yayımladığı güvenlik uyarısında şu ifadeler kullanıldı:
Hiçbir gerekçeyle İran'a seyahat etmeyin. ABD vatandaşları İran'ı derhal terk etmelidir.
Uçuşların iptal edilebileceği konusunda uyarı
Bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarından hava yolu şirketlerinin ve havalimanlarının faaliyetlerini yakından takip etmeleri, olası uçuş iptallerine ve hava sahalarının kapatılmasına hazırlıklı olmaları istendi.
İran'ın kara sınırlarından geçiş kurallarının ve komşu ülkelere giriş koşullarının kısa süre içinde değişebileceği de bildirildi.
ABD vatandaşlarına gösterilerden, kalabalık alanlardan ve yoğun polis varlığının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.
Olası hava saldırıları sırasında kapı ve pencerelerden uzak durulması, cep telefonlarının şarjlı tutulması ve yerel makamların talimatlarına uyulması gerektiği belirtildi.
Bölgedeki saldırılarda siviller de yaralandı
Yemen'deki Husilerin salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans bölgesinde bulunan bir gökdelene düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran'ın cumartesi günü düzenlediği saldırılarda iki kişinin yaralandığını ve bir sivil sanayi tesisinde yangın çıktığını açıkladı.
ABD ile İran arasında 1980'den bu yana diplomatik ilişkiler bulunmuyor. Tahran'da Amerikan çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin büyükelçiliği, yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının başvurabileceği diplomatik temsilcilik olarak gösterildi.