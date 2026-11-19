https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/babulmendep-bogazi-husilerin-kontrolune-mi-geciyor-kuresel-ticaret-yeni-bir-krizle-mi-karsi-karsiya-1110448699.html

Babülmendep Boğazı Husilerin kontrolüne mi geçiyor? Küresel ticaret yeni bir krizle mi karşı karşıya?

Babülmendep Boğazı Husilerin kontrolüne mi geçiyor? Küresel ticaret yeni bir krizle mi karşı karşıya?

Sputnik Türkiye

Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, Babülmendep Boğazı çevresinden çekilme kararı aldı. Aden’e yönelik Husi tehdidini gerekçe gösteren bu hamle... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T12:42+0300

2026-11-19T12:42+0300

2026-11-19T12:42+0300

görüş

ortadoğu

mehmet seyfettin erol

kızıldeniz

babülmendep boğazı

yemen

husiler

ankasam

sana

süveyş kanalı

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Yemen’de İran destekli Husilere karşı altı haftadır operasyon yürüten Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı çevresinden çekilme kararı aldı. Çekilmenin gerekçesi, Husilerin Yemen’in geçici başkenti Aden’e yönelik tehdidinin artması. Ancak bu karar, Husilerin Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki kontrolünü yeniden artırmasına zemin hazırlayabilir. Bu da yalnızca Yemen'deki iç savaşı değil, Körfez ülkelerinin petrol ihracatını ve küresel deniz ticaretini de doğrudan etkileyebilecek bir gelişme. ANKASAM (Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, bu durumun İran’ın bölgesel nüfuzunu artırabileceğine dikkat çekti. Erol, Babülmendep’teki güvenlik risklerinin petrol sevkiyatından Süveyş Kanalı’na, Avrupa-Asya ticaretinden navlun maliyetlerine kadar geniş bir alanda etkili olabileceğini söyledi.‘Husilere mutlak egemenlik kazandırmasa da baskı kapasitelerini artıracak’Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol,Suudi Arabistan destekli birliklerin Babülmendep çevresinden çekilmesini şöyle değerlendirdi:‘Suudi Arabistan'ın Yemen stratejisinde daralma yaşanabilir’Erol, çekilmenin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri ve siyasi hedefleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti:‘Babülmendep küresel sistemin can damarını oluşturuyor’Babülmendep Boğazı'nın stratejik önemine dikkat çeken Erol, geçidin yalnızca Yemen iç savaşının bir parçası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı:‘İran'ın Kızıldeniz'deki nüfuzu genişleyebilir’Husilerin Babülmendep üzerindeki kontrol kapasitesini artırmasının İran'ın bölgesel stratejisine de yansıyabileceğini belirten Erol, gelişmenin Yemen sınırlarını aşan sonuçlar doğurabileceğini kaydetti:“Küresel ticaret sisteminde doğrudan bir tedarik zinciri felci ve derin bir enerji arzı krizi ve küresel ticaretin kırılması anlamına gelmektedir. Zira bu durum, Körfez ülkelerinin petrol ihracatını kesintiye uğratarak dünya piyasalarında ani bir fiyat dalgalanmasına yol açabilir, deniz taşımacılığında asimetrik abluka riskini kalıcı hale getirerek uluslararası ticaret gemilerini daha uzun ve maliyetli alternatif rotalara mecbur bırakabilir. Navlun ve sigorta maliyetlerini katlayarak küresel ölçekte yeni bir enflasyonist dalga yaratabilir.”‘Küresel ticaret yüksek maliyetli lojistik daralma kriziyle karşı karşıya’Erol, Babülmendep çevresindeki askeri gelişmelerin küresel ticarette yeni bir kriz yaratabileceğini belirtti:‘Süveyş Kanalı üzerinde asimetrik abluka etkisi oluşabilir’Babülmendep'teki gelişmelerin petrol sevkiyatı, Süveyş Kanalı ve Avrupa-Asya ticareti açısından zincirleme sonuçlar doğurabileceğini belirten Erol, Kızıldeniz girişindeki güvenlik risklerinin deniz ticaretinin en önemli güzergahlarından birini baskı altına alabileceğini söyledi:Husiler kimdir? Husilerin ilerleyişindeki kırılma noktaları neler?Yemen'in kuzeyindeki Zeydi Şii topluluğu içinden çıkan ve kendisini Ansar Allah olarak adlandıran Husiler, 1990'larda Hüseyin Bedreddin el-Husi öncülüğünde siyasi ve dini bir hareket olarak ortaya çıktı.Husilerin yükselişindeki en önemli dönüm noktası, 2011'deki Arap Baharı protestoları ve ardından ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlık oldu.Eylül 2014'te başkent Sana'nın kontrolünü ele geçiren hareket, 2015'te Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yönetimini devirdi. Bunun üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Mart 2015'te Yemen'e askeri müdahalede bulundu. Yıllarca süren operasyonlara rağmen Husiler, ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgelerde hakimiyetini korudu. İran ise harekete askeri, teknolojik ve istihbarat desteği sağlamakla suçlandı.Ekim 2023'te İsrail-Hamas savaşının başlaması, Husilerin bölgesel etkisini artıran yeni bir dönemi başlattı. İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenleyen Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri de hedef aldı. Saldırılar nedeniyle çok sayıda gemi rotasını Ümit Burnu'na çevirmek zorunda kaldı. Böylece Husiler, Yemen iç savaşının ötesine geçerek küresel deniz ticareti ve enerji güvenliğini etkileyen bir aktöre dönüştü.2026'da bölgedeki çatışmaların yeniden tırmanmasıyla Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki stratejik noktalarda etkisini artırmaya yöneldi. Moha Limanı, Perim (Mayyun) Adası ve Büyük Haniş ile Küçük Haniş adaları çevresindeki gelişmeler, Babülmendep Boğazı üzerindeki askeri ve stratejik rekabeti daha da belirgin hale getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yemende-gerilim-tirmaniyor-husiler-11-kisinin-oldugunu-bildirdi-arap-koalisyonu-4-fuzeyi-dusurdu-1110447470.html

kızıldeniz

babülmendep boğazı

yemen

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2026

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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ortadoğu, mehmet seyfettin erol, kızıldeniz, babülmendep boğazı, yemen, husiler, ankasam, sana, süveyş kanalı, suudi arabistan