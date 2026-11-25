https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/havalimaninda-yakalandilar-80-milyonluk-uyusturucuyu-turkiyeye-sokmak-istediler--1110575461.html

Havalimanında yakalandılar: 80 milyonluk uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak istediler

Havalimanında yakalandılar: 80 milyonluk uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak istediler

Sputnik Türkiye

Türkiye'ye giriş yapan 2 İranlı kadının valizlerinde yapılan incelemelerde piyasa değeri 80 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde yakalandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T11:16+0300

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uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu 2 kadına ait valizlerde kıyafetlere emdirilmiş 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu belirtildi. Havalimanında yakalandılarGaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personelince, İran'a ait bir hava yolu şirketinin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yönelik narkotik incelemesi yapıldı.İnceleme sonucunda İran uyruklu şüpheliler Tayyebeh G. ile Hanieh Honarvar R'ye ait valizlerde şüpheli eşya olduğu tespit edildi. İncelemelerde uyuşturucunun kıyafetlere emdirildiği anlaşılırken, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olan 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu operasyonu