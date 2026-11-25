https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/havalimaninda-yakalandilar-80-milyonluk-uyusturucuyu-turkiyeye-sokmak-istediler--1110575461.html
Havalimanında yakalandılar: 80 milyonluk uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak istediler
Havalimanında yakalandılar: 80 milyonluk uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak istediler
Sputnik Türkiye
Türkiye'ye giriş yapan 2 İranlı kadının valizlerinde yapılan incelemelerde piyasa değeri 80 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde yakalandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T11:16+0300
2026-11-25T11:16+0300
2026-11-25T11:16+0300
türki̇ye
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110575305_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_9e33475ccdfab887cd94239bf3ce1754.jpg
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu 2 kadına ait valizlerde kıyafetlere emdirilmiş 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu belirtildi. Havalimanında yakalandılarGaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personelince, İran'a ait bir hava yolu şirketinin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yönelik narkotik incelemesi yapıldı.İnceleme sonucunda İran uyruklu şüpheliler Tayyebeh G. ile Hanieh Honarvar R'ye ait valizlerde şüpheli eşya olduğu tespit edildi. İncelemelerde uyuşturucunun kıyafetlere emdirildiği anlaşılırken, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olan 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aralarinda-ozcan-deniz-ve-deniz-cakirin-bulundugu-35-kisi-gozaltina-alindi-1110565586.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110575305_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_04e3d3bf81f2b50b60c080d86262d58d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu operasyonu
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu operasyonu
Havalimanında yakalandılar: 80 milyonluk uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak istediler
Türkiye'ye giriş yapan 2 İranlı kadının valizlerinde yapılan incelemelerde piyasa değeri 80 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde yakalandı.
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu 2 kadına ait valizlerde kıyafetlere emdirilmiş 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu belirtildi.
Havalimanında yakalandılar
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personelince, İran'a ait bir hava yolu şirketinin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yönelik narkotik incelemesi yapıldı.
İnceleme sonucunda İran uyruklu şüpheliler Tayyebeh G. ile Hanieh Honarvar R'ye ait valizlerde şüpheli eşya olduğu tespit edildi. İncelemelerde uyuşturucunun kıyafetlere emdirildiği anlaşılırken, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olan 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.