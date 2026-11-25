https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bakan-gurlek-acikladi-yargitay-uyeligine-5-yeni-isim-secildi-1110578540.html
Bakan Gürlek açıkladı: Yargıtay üyeliğine 5 yeni isim seçildi
Bakan Gürlek açıkladı: Yargıtay üyeliğine 5 yeni isim seçildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay üyeliğine 5 yeni ismin seçildiğini duyurdu. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T12:35+0300
2026-11-25T12:35+0300
2026-11-25T12:35+0300
türki̇ye
yargıtay
akın gürlek
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine 5 ismin seçildiğini duyurdu. Seçilen isimler arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman da yer aldı. Hangi isimler Yargıtay üyeliğine seçildi?Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer seçilmişlerdir. Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/valiler-kararnamesi-resmi-gazetede-yayinlandi-cok-sayida-kisinin-gorev-yeri-degisti-1110565897.html
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yargıtay, akın gürlek, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yargıtay, akın gürlek, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
Bakan Gürlek açıkladı: Yargıtay üyeliğine 5 yeni isim seçildi
Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay üyeliğine 5 yeni ismin seçildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine 5 ismin seçildiğini duyurdu. Seçilen isimler arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman da yer aldı.
Hangi isimler Yargıtay üyeliğine seçildi?
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer seçilmişlerdir. Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."