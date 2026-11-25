https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/halife-hafter-ilk-kez-turkiyeye-geldi-ankarada-resmi-torenle-karsilandi-1110566876.html

Halife Hafter, ilk kez Türkiye'ye geldi: Ankara'da resmi törenle karşılandı

Halife Hafter, ilk kez Türkiye'ye geldi: Ankara'da resmi törenle karşılandı

Sputnik Türkiye

Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu'nun Genelkurmay Başkanı Halife Hafter, resmi ziyaret kapsamında ilk kez Türkiye'ye geldi. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T00:38+0300

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libya ulusal ordusu (luo)

libya ulusal ordusu

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Libya'nın doğusunda bulunan silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Hafter, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki TSK komutanları tarafından resmi karşılama töreniyle karşılandı.Halife Hafter kimdir?1943 yılında Libya'nın Ecdebiye kentinde dünyaya gelen Halife Hafter, 1969 yılında Muammer Kaddafi'nin Kral İdris'i devirdiği askeri darbede rol aldı. Kaddafi yönetiminde önemli askeri görevler üstlenen Hafter, 1987 yılında Çad ile yaşanan savaşta Libya birliklerine komuta ettiği sırada esir düştü.Kaddafi yönetiminden ABD'ye uzanan süreç1987'deki savaşın ardından Kaddafi yönetimiyle yollarını ayıran Hafter, ABD'ye iltica etti ve yaklaşık 20 yıl Virginia eyaletinde yaşadı. Bu dönemde Kaddafi yönetimine karşı muhalif faaliyetlerde bulundu.2011 yılında Kaddafi yönetimine karşı başlayan ayaklanmalar sırasında Libya'ya dönen Hafter, rejime karşı mücadele eden güçler arasında yer aldı.Libya'daki askeri gücünü nasıl artırdı?Hafter, 2014 yılında ülkedeki radikal gruplara karşı "Haysiyet Operasyonu" adı verilen askeri harekatı başlattı. 2015 yılında Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından mareşal rütbesiyle Libya Ulusal Ordusu'nun başkomutanlığına getirildi.Nisan 2019'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek amacıyla başkent Trablus'a yönelik askeri operasyon başlattı. Hafter güçleri, Türkiye'nin Trablus yönetimine sağladığı askeri desteğin ardından Haziran 2020'de başkent çevresinden çekilmek zorunda kaldı.Nisan 2020'de ülkenin yönetimini tek taraflı olarak devraldığını ilan eden Hafter, uluslararası toplumdan beklediği desteği alamadı. Aralık 2021'de yapılması planlanan ancak ertelenen Libya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıkladı.Oğulları da Libya'da etkili konumlardaHafter, Libya'nın doğusundaki askeri ve siyasi yapılanmada etkisini sürdürürken oğulları da önemli görevler üstleniyor.Oğlu Saddam Hafter, askeri yapılanmada üst düzey görevlerde bulunurken diğer oğlu Belkasım Hafter ise Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Genel Müdürlüğünü yürütüyor.Halife Hafter, Libya'da 2011 sonrasında şekillenen siyasi ve askeri dengelerin en etkili aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/mit-baskani-kalin-hafterle-gorustu-turkiye---libya-askeri-heyetleri-toplanti-yapti-1098824542.html

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