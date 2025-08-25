https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/mit-baskani-kalin-hafterle-gorustu-turkiye---libya-askeri-heyetleri-toplanti-yapti-1098824542.html

MİT Başkanı Kalın, Hafter'le görüştü: Türkiye - Libya askeri heyetleri toplantı yaptı

MİT Başkanı Kalın, Hafter'le görüştü: Türkiye - Libya askeri heyetleri toplantı yaptı

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le Bingazi’de bir araya geldi. Görüşmede... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T17:32+0300

2025-08-25T17:32+0300

2025-08-25T17:32+0300

türki̇ye

türkiye

libya

halife hafter

hafter güçleri

askeri

türk askeri

askeri üs

askeri faaliyet

askeri tatbikat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098824370_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_1e668c7b0c6843dfb4d8435e81628219.jpg

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi’de TCG Kınalıada gemisinde Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter'le bir araya geldi.Görüşmede Türkiye-Libya ilişkilerindeki son gelişmeler ve işbirliği konuları ele alınırken, toplantıya Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı. MSB’den yapılan açıklamada, Türk heyet, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'le görüştü.Ziyarette 'Tek Libya Tek Ordu' hedefi çerçevesinde yapılabilecek müşterek çalışmaların ele alındığı belirtilirken Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu'nun görüşmede bulunduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/turkiye-italya-libya-zirvesi-tamamlandi-iletisim-baskanligindan-ilk-aciklama-1098311538.html

türki̇ye

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, libya, halife hafter, hafter güçleri, askeri, türk askeri, askeri üs, askeri faaliyet, askeri tatbikat, askeri personel