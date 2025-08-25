https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/mit-baskani-kalin-hafterle-gorustu-turkiye---libya-askeri-heyetleri-toplanti-yapti-1098824542.html
MİT Başkanı Kalın, Hafter'le görüştü: Türkiye - Libya askeri heyetleri toplantı yaptı
2025-08-25T17:32+0300
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi’de TCG Kınalıada gemisinde Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter'le bir araya geldi.Görüşmede Türkiye-Libya ilişkilerindeki son gelişmeler ve işbirliği konuları ele alınırken, toplantıya Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı. MSB’den yapılan açıklamada, Türk heyet, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'le görüştü.Ziyarette 'Tek Libya Tek Ordu' hedefi çerçevesinde yapılabilecek müşterek çalışmaların ele alındığı belirtilirken Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu'nun görüşmede bulunduğu açıklandı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi’de TCG Kınalıada gemisinde Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter'le bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye-Libya ilişkilerindeki son gelişmeler ve işbirliği konuları ele alınırken, toplantıya Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı. MSB’den yapılan açıklamada, Türk heyet, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'le görüştü.
Ziyarette 'Tek Libya Tek Ordu' hedefi çerçevesinde yapılabilecek müşterek çalışmaların ele alındığı belirtilirken Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu'nun görüşmede bulunduğu açıklandı.