Taslakla, sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler ile hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesine ve yatırımcılara iadesine yönelik mekanizmalar getirilmektedir. Ayrıca, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezalar önemli ölçüde artırılmaktadır. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir. Sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda; 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir.