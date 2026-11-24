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Fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin 27 Kasım Cuma tamamlanması hedefleniyor
Fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin 27 Kasım Cuma tamamlanması hedefleniyor
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İletişim Başkanlığı'ndan 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile yapılan ilgili yapılan açıklamada "1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katıldığı belirtildi.Açıklamada kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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haberler, son dakika, fon
haberler, son dakika, fon
Fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin 27 Kasım Cuma tamamlanması hedefleniyor
22:30 24.11.2026 (güncellendi: 22:51 24.11.2026)
İletişim Başkanlığı'ndan 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile yapılan ilgili yapılan açıklamada "1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir" bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katıldığı belirtildi.
Açıklamada kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Taslakla, sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler ile hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesine ve yatırımcılara iadesine yönelik mekanizmalar getirilmektedir. Ayrıca, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezalar önemli ölçüde artırılmaktadır. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir. Sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda; 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir.