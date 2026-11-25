https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bm-gecen-yil-dunyada-her-saat-5-kadin-partneri-veya-aile-uyesi-tarafindan-olduruldu-1110573652.html

BM: Geçen yıl dünyada her saat 5 kadın partneri veya aile üyesi tarafından öldürüldü

BM: Geçen yıl dünyada her saat 5 kadın partneri veya aile üyesi tarafından öldürüldü

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğu, partneri veya aile üyeleri tarafından kasten... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T10:31+0300

2026-11-25T10:31+0300

2026-11-25T11:03+0300

dünya

bm kadın birimi (un women)

unodc

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

dünya

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile BM Kadın Birimi (UN Women), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 2026 Kadın Cinayetleri Raporu'nu yayımladı.Rapora göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğu, yakın partnerleri veya aile üyeleri tarafından kasten öldürüldü. Bu sayı, geçen yıl kaydedilen toplam 78 bin kadın cinayetinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu.Veriler, her gün ortalama 129, her saat ise 5 kadın ve kız çocuğunun partneri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğünü gösterdi.Kadınlar için en tehlikeli yer evleri olmaya devam ediyorBM Kadın Birimi, kadınların ve kız çocuklarının en fazla risk altında olduğu yerin evleri olmaya devam ettiğine dikkati çekerek bu tablonun yıllardır kayda değer ölçüde değişmediğini bildirdi.2025'te partner veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinin bölgelere göre dağılımında Afrika, 100 bin kadın başına 2.9 kurbanla ilk sırada yer aldı. Afrika'yı 1.4 ile Amerika kıtası, 1.1 ile Okyanusya, 0.6 ile Asya ve 0.5 ile Avrupa izledi.Raporda, 2025'teki 47 bin kişilik verinin 2024'te açıklanan 50 bin kişilik tahminden düşük olduğuna işaret edildi. Ancak BM, bu farkın gerçek anlamda kadın cinayetlerinde azalmadan ziyade veri toplama ve kayıt sistemlerindeki iyileşmelerden kaynaklandığını belirtti.BM'den şiddetin önlenmesi için çağrıUNODC İcra Direktörü Monica Juma, kadın cinayetlerinin toplumsal tutumlar, zararlı sosyal normlar ve kurumsal koruma mekanizmalarındaki eksikliklerle bağlantılı olduğuna dikkati çekti.Juma, aile içi şiddeti uygulayan kişilere yönelik özel programların geliştirilmesi, kadınların korunması ve haklarının güvence altına alınması için toplumun tüm kesimlerinde adım atılması çağrısında bulundu.BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous ise kadın cinayetlerinin çoğunlukla münferit olaylar olmadığını, uzun süreli şiddet, tehdit ve istismar sürecinin son aşamasını oluşturduğunu ifade etti.Bahous, kadınların şiddeti güvenli şekilde bildirebilmesi, koruma mekanizmalarına erişebilmesi ve gerekli desteği zamanında alabilmesi gerektiğini vurguladı.BM verilerine göre, dünya genelinde cinayet oranları gerilerken kadın cinayetlerindeki düşüş daha yavaş gerçekleşti. 2010-2025 döneminde cinayet oranları Amerika kıtasında kadın cinayeti oranlarına kıyasla yaklaşık iki kat, Avrupa'da ise 1.5 kat daha hızlı azaldı.Türkiye'de kadın cinayetleriTürkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'de 297 kadın cinayeti işlendi, 94 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiği aktarılırken cinayetlerin yüzde 64.7'sinin evde gerçekleştirildiği belirtildi. Federasyonun 1-31 Ekim 2026 dönemini kapsayan son raporunda ise 21 kadın cinayeti ve 12 şüpheli kadın ölümü kaydedildi. Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nda Ekim 2026 raporunda ise 20 kadın cinayeti ve 39 şüpheli kadın ölümü bildirildi.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF) 2026 Kadın Cinayetleri Veri Raporu'na göre ise, 1 Ocak-23 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de 246 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 109 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/turkiye-kadin-dernekleri-federasyon-acikladi-turkiyede-237-gunde-355-kadin-hayatini-kaybetti-1110555493.html

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Sputnik Türkiye

bm kadın birimi (un women), unodc, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, dünya, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü