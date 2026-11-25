https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-kredi-karti-komisyonu-ne-zaman-kalkacak-1110570408.html

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu ne zaman kalkacak?

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu ne zaman kalkacak?

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:37+0300

2026-11-25T07:37+0300

2026-11-25T07:37+0300

ekonomi̇

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

araç muayene

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Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sisteminde yeni bir döneme geçiliyor. Araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen sürücülerin karşılaştığı komisyon uygulaması sona erecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, araç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklerin detaylarını paylaştı.Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kaldırılacakTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini duyurdu.Yeni uygulama kapsamında araç muayene ücretini kredi kartıyla ödemek isteyen sürücülerden komisyon alınmayacak. Böylece kredi kartıyla ödeme sırasında araç sahiplerinin karşılaştığı ilave maliyet ortadan kalkacak.Araç muayenesinde yapay zeka dönemiYeni düzenleme yalnızca ödeme sistemindeki değişikliklerle sınırlı kalmayacak. Araç muayene istasyonlarının teknolojik altyapısı da yenilenecek.Yapay zeka destekli sistemlerin kullanılacağı yeni dönemde, muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması ve istasyonlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.Yeni teknolojik altyapı sayesinde sürücülerin araç muayene işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması amaçlanıyor.Bakan Uraloğlu yeni sistemin başlayacağı tarihi açıkladıAraç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:"Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız."Yeni araç muayene sistemi neler getirecek?Ağustos 2027 itibarıyla hizmete girmesi planlanan yeni sistemde öne çıkan değişiklikler şöyle:

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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, araç muayene