https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-kredi-karti-komisyonu-ne-zaman-kalkacak-1110570408.html
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu ne zaman kalkacak?
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu ne zaman kalkacak?
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T07:37+0300
2026-11-25T07:37+0300
2026-11-25T07:37+0300
ekonomi̇
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
araç muayene
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Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sisteminde yeni bir döneme geçiliyor. Araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen sürücülerin karşılaştığı komisyon uygulaması sona erecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, araç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklerin detaylarını paylaştı.Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kaldırılacakTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini duyurdu.Yeni uygulama kapsamında araç muayene ücretini kredi kartıyla ödemek isteyen sürücülerden komisyon alınmayacak. Böylece kredi kartıyla ödeme sırasında araç sahiplerinin karşılaştığı ilave maliyet ortadan kalkacak.Araç muayenesinde yapay zeka dönemiYeni düzenleme yalnızca ödeme sistemindeki değişikliklerle sınırlı kalmayacak. Araç muayene istasyonlarının teknolojik altyapısı da yenilenecek.Yapay zeka destekli sistemlerin kullanılacağı yeni dönemde, muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması ve istasyonlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.Yeni teknolojik altyapı sayesinde sürücülerin araç muayene işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması amaçlanıyor.Bakan Uraloğlu yeni sistemin başlayacağı tarihi açıkladıAraç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:"Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız."Yeni araç muayene sistemi neler getirecek?Ağustos 2027 itibarıyla hizmete girmesi planlanan yeni sistemde öne çıkan değişiklikler şöyle:
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, araç muayene
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, araç muayene
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu ne zaman kalkacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle kredi kartı komisyonu kaldırılırken, yapay zeka destekli teknolojilerle muayene istasyonlarındaki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.
Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sisteminde yeni bir döneme geçiliyor. Araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen sürücülerin karşılaştığı komisyon uygulaması sona erecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, araç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklerin detaylarını paylaştı.
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kaldırılacak
Türkiye Gazetesi'nde
yer alan habere göre Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de
hizmete gireceğini duyurdu.
Yeni uygulama kapsamında araç muayene ücretini kredi kartıyla ödemek isteyen sürücülerden komisyon alınmayacak. Böylece kredi kartıyla ödeme sırasında araç sahiplerinin karşılaştığı ilave maliyet ortadan kalkacak.
Araç muayenesinde yapay zeka dönemi
Yeni düzenleme yalnızca ödeme sistemindeki değişikliklerle sınırlı kalmayacak. Araç muayene istasyonlarının teknolojik altyapısı da yenilenecek.
Yapay zeka destekli sistemlerin kullanılacağı yeni dönemde, muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması ve istasyonlarda yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.
Yeni teknolojik altyapı sayesinde sürücülerin araç muayene işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması amaçlanıyor.
Bakan Uraloğlu yeni sistemin başlayacağı tarihi açıkladı
Araç muayene sisteminde gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız."
Yeni araç muayene sistemi neler getirecek?
Ağustos 2027 itibarıyla hizmete girmesi planlanan yeni sistemde öne çıkan değişiklikler şöyle:
Kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon alınmayacak.
Araç muayenelerinde yapay zeka destekli teknolojiler kullanılacak.
Muayene istasyonlarının teknolojik altyapısı yenilenecek.
İstasyonlardaki yoğunluğun ve bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenecek.
Araç muayene işlemlerinin güvenilirliği artırılacak.