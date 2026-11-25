https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/buyuk-britanyada-enerji-fiyatlari-yukseliyor-enerjiye-yuzde-26lik-zam-1110577757.html

Büyük Britanya'da enerji fiyatları yükseliyor: Enerjiye yüzde 26'lık zam

Büyük Britanya'da enerji fiyatları yükseliyor: Enerjiye yüzde 26'lık zam

Sputnik Türkiye

Büyük Britanya'da doğal gaz ve elektrik fiyatları ocak ayından itibaren yüzde 26 artacak. Toptan doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle art arda üçüncü... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T12:46+0300

2026-11-25T12:46+0300

2026-11-25T12:46+0300

dünya

büyük britanya

i̇ran

enerji

gaz

fiyat

artış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110577222_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_11219bfc6b4f98ab7cad1511e08e59c2.png

Büyük Britanya'da milyonlarca hane, yeni yılla birlikte artan enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Ofgem), doğal gaz ve elektrik için uygulanan fiyat tavanının yükseltilmesiyle ortalama tüketim üzerinden hesaplanan yıllık enerji faturasının 1723 sterlinden 2 bin 166 sterline çıkacağını açıkladı. Ocak ayında yürürlüğe girecek zam, yaklaşık 20 milyon haneyi etkileyecek.Temmuz ayında yüzde 13, ekim ayında ise yüzde 4 artırılan enerji fiyatları, son zamla birlikte 2023'ün başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacak.Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından önceki döneme kıyasla hanelerin yıllık enerji giderleri yaklaşık 600 sterlin artmış olacak.Artan enerji maliyetleri yaşam giderlerini yükseltiyorABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından geçen dokuz aylık süreçte doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, Büyük Britanya'da yaşam maliyetlerinin artmasına neden oldu.Enerji Bakanı Miatta Fahnbulleh, artan faturalar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hükümetin artan enerji maliyetleri karşısında hanelere sağlamayı planladığı mali desteğin ise faturalardaki ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı karşılamakta yetersiz kalacağı aktarıldı.Küresel doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç katına çıktı. Kıta, kış aylarına tarihsel olarak en düşük doğal gaz stok seviyelerinden biriyle girdi.Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, Büyük Britanya'da enerji faturalarının nisan ayında da yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/trump-iran-savasi-icin-tarih-verdi-ocak-sonuna-kadar-finansmanimiz-var-1110576023.html

büyük britanya

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyük britanya, i̇ran, enerji, gaz, fiyat, artış