https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/buyuk-britanyada-enerji-fiyatlari-yukseliyor-enerjiye-yuzde-26lik-zam-1110577757.html
Büyük Britanya'da enerji fiyatları yükseliyor: Enerjiye yüzde 26'lık zam
Büyük Britanya'da enerji fiyatları yükseliyor: Enerjiye yüzde 26'lık zam
Sputnik Türkiye
Büyük Britanya'da doğal gaz ve elektrik fiyatları ocak ayından itibaren yüzde 26 artacak. Toptan doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle art arda üçüncü... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T12:46+0300
2026-11-25T12:46+0300
2026-11-25T12:46+0300
dünya
büyük britanya
i̇ran
enerji
gaz
fiyat
artış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110577222_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_11219bfc6b4f98ab7cad1511e08e59c2.png
Büyük Britanya'da milyonlarca hane, yeni yılla birlikte artan enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Ofgem), doğal gaz ve elektrik için uygulanan fiyat tavanının yükseltilmesiyle ortalama tüketim üzerinden hesaplanan yıllık enerji faturasının 1723 sterlinden 2 bin 166 sterline çıkacağını açıkladı. Ocak ayında yürürlüğe girecek zam, yaklaşık 20 milyon haneyi etkileyecek.Temmuz ayında yüzde 13, ekim ayında ise yüzde 4 artırılan enerji fiyatları, son zamla birlikte 2023'ün başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacak.Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından önceki döneme kıyasla hanelerin yıllık enerji giderleri yaklaşık 600 sterlin artmış olacak.Artan enerji maliyetleri yaşam giderlerini yükseltiyorABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından geçen dokuz aylık süreçte doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, Büyük Britanya'da yaşam maliyetlerinin artmasına neden oldu.Enerji Bakanı Miatta Fahnbulleh, artan faturalar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hükümetin artan enerji maliyetleri karşısında hanelere sağlamayı planladığı mali desteğin ise faturalardaki ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı karşılamakta yetersiz kalacağı aktarıldı.Küresel doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç katına çıktı. Kıta, kış aylarına tarihsel olarak en düşük doğal gaz stok seviyelerinden biriyle girdi.Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, Büyük Britanya'da enerji faturalarının nisan ayında da yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/trump-iran-savasi-icin-tarih-verdi-ocak-sonuna-kadar-finansmanimiz-var-1110576023.html
büyük britanya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110577222_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_9b17fbece84a1805ca94c06a6e71b6d3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
büyük britanya, i̇ran, enerji, gaz, fiyat, artış
büyük britanya, i̇ran, enerji, gaz, fiyat, artış
Büyük Britanya'da enerji fiyatları yükseliyor: Enerjiye yüzde 26'lık zam
Büyük Britanya'da doğal gaz ve elektrik fiyatları ocak ayından itibaren yüzde 26 artacak. Toptan doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle art arda üçüncü kez artırılan enerji fiyat tavanı, yaklaşık 20 milyon hanenin faturalarını etkileyecek.
Büyük Britanya'da milyonlarca hane, yeni yılla birlikte artan enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Ofgem), doğal gaz ve elektrik için uygulanan fiyat tavanının yükseltilmesiyle ortalama tüketim üzerinden hesaplanan yıllık enerji faturasının 1723 sterlinden 2 bin 166 sterline çıkacağını açıkladı. Ocak ayında yürürlüğe girecek zam, yaklaşık 20 milyon haneyi etkileyecek.
Temmuz ayında yüzde 13, ekim ayında ise yüzde 4 artırılan enerji fiyatları, son zamla birlikte 2023'ün başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacak.
Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından önceki döneme kıyasla hanelerin yıllık enerji giderleri yaklaşık 600 sterlin artmış olacak.
Artan enerji maliyetleri yaşam giderlerini yükseltiyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından geçen dokuz aylık süreçte doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, Büyük Britanya'da yaşam maliyetlerinin artmasına neden oldu.
Enerji Bakanı Miatta Fahnbulleh, artan faturalar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İnsanların enerji faturalarındaki yeni artıştan büyük endişe duyduğunu biliyorum. İngiliz aileler çok uzun zamandır yurt dışındaki çatışmaların ve dalgalanan fosil yakıt piyasalarının bedelini ödüyor.
Hükümetin artan enerji maliyetleri karşısında hanelere sağlamayı planladığı mali desteğin ise faturalardaki ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı karşılamakta yetersiz kalacağı aktarıldı.
Küresel doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç katına çıktı. Kıta, kış aylarına tarihsel olarak en düşük doğal gaz stok seviyelerinden biriyle girdi.
Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, Büyük Britanya'da enerji faturalarının nisan ayında da yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.