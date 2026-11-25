https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bollywood-sendikasindan-pakistan-dizisine-hindistanda-yasak-talebi-ekranlarimizda-yer-yok-1110583075.html
Bollywood sendikasından Pakistan dizisine Hindistan'da yasak talebi: 'Ekranlarımızda yer yok'
Bollywood sendikasından Pakistan dizisine Hindistan'da yasak talebi: 'Ekranlarımızda yer yok'
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın önde gelen film çalışanları sendikalarından AICWA, Netflix'te 4 Aralık'ta yayınlanacak Pakistan yapımı diziyi yasaklaması için Modi hükümetine... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T15:40+0300
2026-11-25T15:40+0300
2026-11-25T15:40+0300
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Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Derneği (AICWA), dün gece Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir mektup gönderdi. Mektupta Netflix'in yakında yayınlanacak Pakistan dizisinin Hindistan'da gösterilmesinin engellenmesi istendi.Sendika mektubunda, "Hindistan ekranlarında hiçbir Pakistanlı yüze, sese ya da hikayeye yer yoktur" ifadesine yer verdi.'Kalıcı yasa' talebiSendika, en ağır yaptırımları içeren güçlü ve kalıcı bir yasa talep ettiklerini belirtti. Netflix Hindistan'a ve tüm dijital platformlara da Pakistan içeriklerini hiçbir zaman göstermeme çağrısı yaptı.Hindistan, iki ülke arasında yaşanan son çatışmaların ardından tüm yayın platformlarından Pakistan yapımlarını göstermeyi durdurmalarını istemişti. AICWA, Netflix'in diziyi yayınlaması halinde bu tavsiye kararını ihlal etmiş olacağını savundu. Pakistan içerikleri şu anda Hindistan'daki yayın platformlarında yer almıyor, ancak bazı diziler YouTube'da izlenebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/netanyahu-sikayet-etmisti-galatasaraydan-uefanin-ceza-uyarisina-filistin-pankartli-cevap-1110570210.html
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netflix, pakistan, hindistan, yasak
netflix, pakistan, hindistan, yasak
Bollywood sendikasından Pakistan dizisine Hindistan'da yasak talebi: 'Ekranlarımızda yer yok'
Hindistan'ın önde gelen film çalışanları sendikalarından AICWA, Netflix'te 4 Aralık'ta yayınlanacak Pakistan yapımı diziyi yasaklaması için Modi hükümetine çağrı yaptı. Sendika, Pakistan içeriklerinin ülkede gösterilmesini ağır yaptırımlarla yasaklayacak bir yasa çıkarılmasını da talep etti.
Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Derneği (AICWA), dün gece Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir mektup gönderdi. Mektupta Netflix'in yakında yayınlanacak Pakistan dizisinin Hindistan'da gösterilmesinin engellenmesi istendi.
Sendika mektubunda, "Hindistan ekranlarında hiçbir Pakistanlı yüze, sese ya da hikayeye yer yoktur" ifadesine yer verdi.
Pakistanlı yapım, ‘Jo Bachay Hain Sang Samait Lo’ (Kalbimizdeki Tüm Sevgi)
adlı dizi. Dizinin ilk bölümü 4 Aralık'ta yayınlanacak. Yapım, küresel yayın platformunun Urduca çektiği ilk dizi olma özelliğini taşıyor. Pakistanlı yazar Ferhat İştiyak'ın romanından uyarlanan dizi, Netflix'in tanıtımına göre altı çiftin aşkı keşfetme hikâyesini anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Fawad Khan, Sanam Saeed ve Mahira Khan gibi Pakistan'ın önde gelen isimleri yer alıyor.
Netflix'in Hindistan'da yaklaşık 20 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ülke, ucuz internete erişimi olan genç nüfusuyla platform için kilit pazarlardan biri olarak görülüyor.
Pakistan dizilerinin Hindistan'da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.
Sendika, en ağır yaptırımları içeren güçlü ve kalıcı bir yasa talep ettiklerini belirtti. Netflix Hindistan'a ve tüm dijital platformlara da Pakistan içeriklerini hiçbir zaman göstermeme çağrısı yaptı.
Hindistan, iki ülke arasında yaşanan son çatışmaların ardından tüm yayın platformlarından Pakistan yapımlarını göstermeyi durdurmalarını istemişti. AICWA, Netflix'in diziyi yayınlaması halinde bu tavsiye kararını ihlal etmiş olacağını savundu. Pakistan içerikleri şu anda Hindistan'daki yayın platformlarında yer almıyor, ancak bazı diziler YouTube'da izlenebiliyor.