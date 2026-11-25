https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bollywood-sendikasindan-pakistan-dizisine-hindistanda-yasak-talebi-ekranlarimizda-yer-yok-1110583075.html

Bollywood sendikasından Pakistan dizisine Hindistan'da yasak talebi: 'Ekranlarımızda yer yok'

Bollywood sendikasından Pakistan dizisine Hindistan'da yasak talebi: 'Ekranlarımızda yer yok'

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın önde gelen film çalışanları sendikalarından AICWA, Netflix'te 4 Aralık'ta yayınlanacak Pakistan yapımı diziyi yasaklaması için Modi hükümetine... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T15:40+0300

2026-11-25T15:40+0300

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yaşam

netflix

pakistan

hindistan

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Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Derneği (AICWA), dün gece Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir mektup gönderdi. Mektupta Netflix'in yakında yayınlanacak Pakistan dizisinin Hindistan'da gösterilmesinin engellenmesi istendi.Sendika mektubunda, "Hindistan ekranlarında hiçbir Pakistanlı yüze, sese ya da hikayeye yer yoktur" ifadesine yer verdi.'Kalıcı yasa' talebiSendika, en ağır yaptırımları içeren güçlü ve kalıcı bir yasa talep ettiklerini belirtti. Netflix Hindistan'a ve tüm dijital platformlara da Pakistan içeriklerini hiçbir zaman göstermeme çağrısı yaptı.Hindistan, iki ülke arasında yaşanan son çatışmaların ardından tüm yayın platformlarından Pakistan yapımlarını göstermeyi durdurmalarını istemişti. AICWA, Netflix'in diziyi yayınlaması halinde bu tavsiye kararını ihlal etmiş olacağını savundu. Pakistan içerikleri şu anda Hindistan'daki yayın platformlarında yer almıyor, ancak bazı diziler YouTube'da izlenebiliyor.

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