https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/yeni-arastirma-ileri-yaslarda-depresyon-alzheimer-belirtisi-olabilir-1110552532.html

Yeni araştırma: İleri yaşlarda depresyon Alzheimer belirtisi olabilir

Yeni araştırma: İleri yaşlarda depresyon Alzheimer belirtisi olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ileri yaşlarda ortaya çıkan depresyon belirtilerinin Alzheimer hastalığının erken işaretlerinden biri olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T15:10+0300

2026-11-24T15:10+0300

2026-11-24T15:10+0300

sağlik

depresyon

alzheimer

protein

hafıza kaybı

erken teşhis

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ABD'deki Brandeis Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Alzheimer hastalığıyla ilişkili biyolojik değişimlerin hafıza kaybı başlamadan önce kişinin ruh haline yansıyabileceğini gösterdi. Araştırmada, yaşlı bireylerin beyin sağlığı ile depresyon belirtileri arasındaki ilişki incelendi.Hafıza kaybından önce ortaya çıkabilirAraştırmacılar, ileri yaştaki bireylerin beyin görüntülerini inceleyerek Alzheimer hastalığıyla yakından ilişkili tau proteininin zaman içindeki birikimini ve bunun depresyon belirtileriyle bağlantısını araştırdı.İncelemeler sonucunda, henüz hafıza ve düşünme becerilerinde sorun yaşamayan kişilerde tau proteini birikimi hızlandıkça depresyon belirtilerinin de şiddetlendiği tespit edildi.Bu bulgu, Alzheimer ile ilişkili beyindeki değişimlerin hafıza kaybından önce ruh sağlığını etkileyebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla ileri yaşlarda ortaya çıkan veya giderek şiddetlenen depresyon, Alzheimer hastalığının erken habercisi olabilir.Erken teşhis için yeni bir yöntem olabilirBilim insanları, ileri yaşlarda görülen ruh hali değişimlerinin düzenli olarak takip edilmesinin, diğer sağlık değerlendirmeleriyle birlikte Alzheimer riski taşıyan kişilerin daha erken belirlenmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.Brandeis Üniversitesi araştırmacısı Teodora Markova, çalışmanın sonraki aşamalarında katılımcıların tau proteini seviyeleri ile depresyon belirtilerinin daha uzun süre takip edilmesinin önemini vurguladı.Araştırmacılar, depresyonun tek başına Alzheimer göstergesi olarak kabul edilemeyeceğini ve ruh halindeki değişimlerin ilerleyen yıllarda yaşanabilecek hafıza kaybını ne ölçüde öngörebildiğinin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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depresyon, alzheimer, protein, hafıza kaybı, erken teşhis