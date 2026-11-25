https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/besiktasin-batum-yolculugunda-hava-engeli-ucak-rizeye-indi-1110592723.html

Beşiktaş'ın Batum yolculuğunda hava engeli: Uçak Rize'ye indi

Beşiktaş'ın Batum yolculuğunda hava engeli: Uçak Rize'ye indi

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş, olumsuz hava koşulları... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T21:09+0300

2026-11-25T21:09+0300

2026-11-25T21:09+0300

spor

beşiktaş

uefa avrupa ligi

rize-artvin havalimanı

batum

sarp sınır kapısı

maç

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110592555_0:78:2121:1271_1920x0_80_0_0_85de2daf5a110df9ddd12279754cde6f.jpg

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşma öncesinde olumsuz hava koşulları ulaşımda aksaklığa neden oldu. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Batum'daki Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca Rize-Artvin Havalimanı'na indi.Havalimanında bazı Beşiktaş taraftarları tarafından karşılanan kafile, buradan kara yoluyla Sarp Sınır Kapısı'na hareket etti.Beşiktaş kafilesinin sınır kapısından geçerek Batum'a ulaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/besiktastan-gol-yagmuru-3-puan-4-golle-geldi-1110518957.html

batum

sarp sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, uefa avrupa ligi, rize-artvin havalimanı, batum, sarp sınır kapısı, maç, tarihi maç