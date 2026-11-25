https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/besiktasin-batum-yolculugunda-hava-engeli-ucak-rizeye-indi-1110592723.html
Beşiktaş'ın Batum yolculuğunda hava engeli: Uçak Rize'ye indi
Beşiktaş'ın Batum yolculuğunda hava engeli: Uçak Rize'ye indi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş, olumsuz hava koşulları... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T21:09+0300
2026-11-25T21:09+0300
2026-11-25T21:09+0300
spor
beşiktaş
uefa avrupa ligi
rize-artvin havalimanı
batum
sarp sınır kapısı
maç
tarihi maç
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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşma öncesinde olumsuz hava koşulları ulaşımda aksaklığa neden oldu. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Batum'daki Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca Rize-Artvin Havalimanı'na indi.Havalimanında bazı Beşiktaş taraftarları tarafından karşılanan kafile, buradan kara yoluyla Sarp Sınır Kapısı'na hareket etti.Beşiktaş kafilesinin sınır kapısından geçerek Batum'a ulaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/besiktastan-gol-yagmuru-3-puan-4-golle-geldi-1110518957.html
batum
sarp sınır kapısı
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beşiktaş, uefa avrupa ligi, rize-artvin havalimanı, batum, sarp sınır kapısı, maç, tarihi maç
beşiktaş, uefa avrupa ligi, rize-artvin havalimanı, batum, sarp sınır kapısı, maç, tarihi maç
Beşiktaş'ın Batum yolculuğunda hava engeli: Uçak Rize'ye indi
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize'ye iniş yaptı.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşma öncesinde olumsuz hava koşulları ulaşımda aksaklığa neden oldu.
Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Batum'daki Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca Rize-Artvin Havalimanı'na indi.
Havalimanında bazı Beşiktaş taraftarları tarafından karşılanan kafile, buradan kara yoluyla Sarp Sınır Kapısı'na hareket etti.
Beşiktaş kafilesinin sınır kapısından geçerek Batum'a ulaşması bekleniyor.