https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bakanlik-duyurdu-sosyal-medyada-tetikci-arayan-yeni-nesil-suc-orgutlerine-darbe--1110576225.html

Bakanlık duyurdu: Sosyal medyada 'tetikçi' arayan yeni nesil suç örgütlerine darbe

Bakanlık duyurdu: Sosyal medyada 'tetikçi' arayan yeni nesil suç örgütlerine darbe

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yeni nesil suç örgütlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 280 kişi gözaltına alındı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T12:07+0300

2026-11-25T12:07+0300

2026-11-25T12:07+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

mustafa çiftçi

yeni nesil suç örgütü

operasyon

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İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 60 ilde düzenlenen operasyonlarda 280 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden gruplar oluşturan şüphelilerin 'tetikçi' temin etmeye ya da 'tetikçilik' yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları ortaya çıktı. 60 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışma yürüttü.Çalışmalar sonucunda İstanbul, Kocaeli, Konya, Tokat, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Bolu, Niğde, İzmir, Trabzon, Bitlis, Yalova, Antalya, Hatay, Gaziantep, Samsun, Adana, Balıkesir, Batman, Aydın, Van, Mardin, Kars, Bayburt, Burdur, Manisa, Ordu, Adıyaman, Elazığ, Afyonkarahisar, Ardahan, Eskişehir, Muğla, Iğdır, Şırnak, Sakarya, Ağrı, Kilis, Tunceli, Kayseri, Sinop, Bingöl, Çorum, Kütahya, Tekirdağ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Nevşehir, Giresun, Kırklareli, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Rize, Uşak, Yozgat ve Malatya'da operasyon düzenlendi.Suçu 'normalleştirmeye' çalıştıkları tespit edildiŞüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla örgütsel yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları belirlendi.Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden "tetikçi" temin etmeye veya "tetikçilik" yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.Aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/havalimaninda-yakalandilar-80-milyonluk-uyusturucuyu-turkiyeye-sokmak-istediler--1110575461.html

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i̇çişleri bakanlığı, mustafa çiftçi, yeni nesil suç örgütü, operasyon