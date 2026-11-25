https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bakanlik-duyurdu-sosyal-medyada-tetikci-arayan-yeni-nesil-suc-orgutlerine-darbe--1110576225.html
Bakanlık duyurdu: Sosyal medyada 'tetikçi' arayan yeni nesil suç örgütlerine darbe
Bakanlık duyurdu: Sosyal medyada 'tetikçi' arayan yeni nesil suç örgütlerine darbe
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yeni nesil suç örgütlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 280 kişi gözaltına alındı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T12:07+0300
2026-11-25T12:07+0300
2026-11-25T12:07+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
mustafa çiftçi
yeni nesil suç örgütü
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_839538d4ecbcdfc3cc0faeedefd1b36a.jpg
İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 60 ilde düzenlenen operasyonlarda 280 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden gruplar oluşturan şüphelilerin 'tetikçi' temin etmeye ya da 'tetikçilik' yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları ortaya çıktı. 60 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışma yürüttü.Çalışmalar sonucunda İstanbul, Kocaeli, Konya, Tokat, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Bolu, Niğde, İzmir, Trabzon, Bitlis, Yalova, Antalya, Hatay, Gaziantep, Samsun, Adana, Balıkesir, Batman, Aydın, Van, Mardin, Kars, Bayburt, Burdur, Manisa, Ordu, Adıyaman, Elazığ, Afyonkarahisar, Ardahan, Eskişehir, Muğla, Iğdır, Şırnak, Sakarya, Ağrı, Kilis, Tunceli, Kayseri, Sinop, Bingöl, Çorum, Kütahya, Tekirdağ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Nevşehir, Giresun, Kırklareli, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Rize, Uşak, Yozgat ve Malatya'da operasyon düzenlendi.Suçu 'normalleştirmeye' çalıştıkları tespit edildiŞüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla örgütsel yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları belirlendi.Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden "tetikçi" temin etmeye veya "tetikçilik" yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.Aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/havalimaninda-yakalandilar-80-milyonluk-uyusturucuyu-turkiyeye-sokmak-istediler--1110575461.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_129:0:777:486_1920x0_80_0_0_0ee68871a085243b68d0b8131f81d9ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, mustafa çiftçi, yeni nesil suç örgütü, operasyon
i̇çişleri bakanlığı, mustafa çiftçi, yeni nesil suç örgütü, operasyon
Bakanlık duyurdu: Sosyal medyada 'tetikçi' arayan yeni nesil suç örgütlerine darbe
Türkiye'de yeni nesil suç örgütlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 280 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 60 ilde düzenlenen operasyonlarda 280 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden gruplar oluşturan şüphelilerin 'tetikçi' temin etmeye ya da 'tetikçilik' yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları ortaya çıktı.
60 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucunda İstanbul, Kocaeli, Konya, Tokat, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Bolu, Niğde, İzmir, Trabzon, Bitlis, Yalova, Antalya, Hatay, Gaziantep, Samsun, Adana, Balıkesir, Batman, Aydın, Van, Mardin, Kars, Bayburt, Burdur, Manisa, Ordu, Adıyaman, Elazığ, Afyonkarahisar, Ardahan, Eskişehir, Muğla, Iğdır, Şırnak, Sakarya, Ağrı, Kilis, Tunceli, Kayseri, Sinop, Bingöl, Çorum, Kütahya, Tekirdağ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Nevşehir, Giresun, Kırklareli, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Rize, Uşak, Yozgat ve Malatya'da operasyon düzenlendi.
Suçu 'normalleştirmeye' çalıştıkları tespit edildi
Şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla örgütsel yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden "tetikçi" temin etmeye veya "tetikçilik" yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.
Aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi.