https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/avrupa-havacilik-sektorunde-agir-kayiplar-hisseler-ve-karlar-sert-dustu-1110580667.html
Avrupa havacılık sektöründe ağır kayıplar: Hisseler ve karlar sert düştü
Avrupa havacılık sektöründe ağır kayıplar: Hisseler ve karlar sert düştü
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yükselen jet yakıtı fiyatları, Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketlerini mali darboğaza sürüklüyor. Norveçli bir hava... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:07+0300
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2026-11-25T17:07+0300
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havayolları
mali kriz
yakıt
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Ortadoğu'daki savaşın küresel enerji piyasalarında yol açtığı dalgalanmalar, Avrupa havacılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şubat ayının sonlarından bu yana hızla yükselen jet yakıtı fiyatları, özellikle düşük maliyetli uçuşlar düzenleyen hava yolu şirketlerinin mali durumunu ağırlaştırdı. Bazı şirketler artan işletme giderleri karşısında uçuş kapasitesini azaltırken, bazıları ise iflas veya yeniden yapılandırma süreçlerine başvuruyor. Norveçli Norse Atlantic ve İngiliz EasyJet'in çarşamba günü açıkladığı mali veriler de sektörde yaşanan sıkıntıların boyutunu ortaya koydu.Norveçli hava yolu şirketi yeni finansman arıyorUzun mesafeli ve düşük maliyetli uçuşlar düzenleyen Norse Atlantic, faaliyetlerini sürdürebilmek ve kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılayabilmek için yeni finansmana ihtiyaç duyduğunu açıkladı.Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 70'ten fazla düşerek tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Şubat ayının sonlarında başlayan savaşın ardından artan yakıt maliyetleri nedeniyle uçuş kapasitesini azaltan şirket, temmuz ayında olası bir satış veya birleşme için resmi süreç başlatmıştı.İngiliz hava yolu şirketinin net karı eridiİngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in eylül sonunda tamamlanan 12 aylık mali dönemde net karı yüzde 96 azalarak 20 milyon sterline geriledi.Şirketin yolcu sayısı yüzde 3 artarak 96.4 milyona, gelirleri ise yüzde 6 yükselerek 10.7 milyar sterline ulaştı. Buna rağmen artan yakıt maliyetleri ve savaştan etkilenen yolcu talebi şirketin karlılığına ağır darbe vurdu.EasyJet hissedarları, kasım ayında şirketin ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo tarafından 5.7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasını onayladı.Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan satış işleminin 2027'nin başlarında tamamlanması hedefleniyor. EasyJet, devam eden satış süreci nedeniyle gelecek mali yıla ilişkin finansal tahminlerini açıklamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/avrupa-sanayisinin-yuzde-50si-finansal-zorluk-yasiyor-37-milyon-istihdam-tehlikede-1110577955.html
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easyjet, norveç, i̇ngiltere, havayolları, mali kriz, yakıt
easyjet, norveç, i̇ngiltere, havayolları, mali kriz, yakıt
Avrupa havacılık sektöründe ağır kayıplar: Hisseler ve karlar sert düştü
Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yükselen jet yakıtı fiyatları, Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketlerini mali darboğaza sürüklüyor. Norveçli bir hava yolu şirketinin hisseleri yüzde 70'ten fazla değer kaybederken, İngiliz bir hava yolu şirketinin yıllık net karı yüzde 96 azaldı.
Ortadoğu'daki savaşın küresel enerji piyasalarında yol açtığı dalgalanmalar, Avrupa havacılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şubat ayının sonlarından bu yana hızla yükselen jet yakıtı fiyatları, özellikle düşük maliyetli uçuşlar düzenleyen hava yolu şirketlerinin mali durumunu ağırlaştırdı.
Bazı şirketler artan işletme giderleri karşısında uçuş kapasitesini azaltırken, bazıları ise iflas veya yeniden yapılandırma süreçlerine başvuruyor. Norveçli Norse Atlantic ve İngiliz EasyJet'in çarşamba günü açıkladığı mali veriler de sektörde yaşanan sıkıntıların boyutunu ortaya koydu.
Norveçli hava yolu şirketi yeni finansman arıyor
Uzun mesafeli ve düşük maliyetli uçuşlar düzenleyen Norse Atlantic, faaliyetlerini sürdürebilmek ve kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılayabilmek için yeni finansmana ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 70'ten fazla düşerek tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Norse Atlantic
, finansman görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ancak bu görüşmelerin uygulanabilir bir çözümle sonuçlanacağının garantisi yok."
ifadelerini kullandı.
Şubat ayının sonlarında başlayan savaşın ardından artan yakıt maliyetleri nedeniyle uçuş kapasitesini azaltan şirket, temmuz ayında olası bir satış veya birleşme için resmi süreç başlatmıştı.
İngiliz hava yolu şirketinin net karı eridi
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in eylül sonunda tamamlanan 12 aylık mali dönemde net karı yüzde 96 azalarak 20 milyon sterline geriledi.
Şirketin yolcu sayısı yüzde 3 artarak 96.4 milyona, gelirleri ise yüzde 6 yükselerek 10.7 milyar sterline ulaştı. Buna rağmen artan yakıt maliyetleri ve savaştan etkilenen yolcu talebi şirketin karlılığına ağır darbe vurdu.
EasyJet hissedarları, kasım ayında şirketin ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo tarafından 5.7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasını onayladı.
Düzenleyici kurumların onayına bağlı olan satış işleminin 2027'nin başlarında tamamlanması hedefleniyor. EasyJet, devam eden satış süreci nedeniyle gelecek mali yıla ilişkin finansal tahminlerini açıklamadı.