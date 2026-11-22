https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/mourinhodan-arda-guler-icin-carpici-sozler-tukenmis-durumda-1110514333.html

Mourinho'dan Arda Güler için çarpıcı sözler: Tükenmiş durumda

Mourinho'dan Arda Güler için çarpıcı sözler: Tükenmiş durumda

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho, Celta Vigo karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından milli futbolcu Güler'in fiziksel durumuna ilişkin dikkat çeken... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

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İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Ancak galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler ve Jude Bellingham hakkında yaptığı açıklamalar maçın önüne geçti.21 Kasım Cumartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, milli takım arasından dönen futbolcuların yeterince dinlenemediğine dikkat çekti.Portekizli teknik adam, özellikle Arda Güler ve Jude Bellingham'ın maçın son bölümünde fiziksel açıdan ciddi yorgunluk yaşadığını belirterek yoğun fikstürden yakındı.Mourinho: Arda Güler ve Bellingham tamamen tükenmiştiReal Madrid'in Celta Vigo karşısında beklediğinden daha fazla zorlandığını belirten Mourinho, futbolcularının fiziksel durumlarının maçın gidişatını doğrudan etkilediğini söyledi.Deneyimli teknik direktör, karşılaşmanın son bölümünde Arda Güler ve Bellingham'ın yorgunluğuna dikkat çekerek, iki oyuncunun fiziksel açıdan tamamen tükenmiş durumda olduğunu ifade etti.Mourinho, buna rağmen oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını ve kazanmak için bütün güçlerini ortaya koyduklarını vurguladı.Real Madrid'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalara göre Mourinho, takımının gösterdiği mücadeleden gurur duyduğunu ancak ortaya konulan oyundan tam olarak memnun kalmadığını belirtti.Mourinho'dan milli maç takvimine tepki: 12 saat uçanlar varMourinho, oyuncularının yorgunluğunun temel nedenlerinden biri olarak milli takım arasındaki yoğun seyahat programını gösterdi.Celta Vigo'nun birçok oyuncusuyla iki hafta boyunca birlikte çalışma fırsatı bulduğunu, Real Madrid'in ise milli takımlara giden futbolcular nedeniyle aynı hazırlık sürecini geçiremediğini anlattı.Bazı oyuncuların salı, bazılarının çarşamba ve perşembe günleri takıma katıldığını belirten Mourinho, 12 saatlik uçuşların ardından cuma günü antrenmana çıkan futbolcular bulunduğunu söyledi.Milli maç dönüşlerinde takımların fiziksel açıdan zorlandığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi takvimi nedeniyle karşılaşmayı pazar günü oynamalarının da mümkün olmadığını dile getirdi.Arda Güler ve Bellingham için değişiklik yapmak istediMourinho'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, karşılaşmanın son dakikalarında yapmak istediği ancak gerçekleştiremediği oyuncu değişikliği oldu.Real Madrid teknik direktörü, takımının 2-1 öne geçmesinin ardından orta sahadaki dengenin bozulduğunu ve Arda Güler ile Bellingham'ın yorgunluk nedeniyle zorlandığını anlattı.Mourinho, altıncı oyuncu değişikliği hakkı bulunması halinde iki futbolcudan birini çıkararak Aurelien Tchouameni'yi oyuna almak isteyeceğini ifade etti.Ancak bütün oyuncu değişikliği haklarını kullanmış olması nedeniyle bu hamleyi gerçekleştiremedi. Portekizli teknik adam, takımının son dakikalarda büyük risk aldığını kabul etti.Real Madrid, Celta Vigo karşısında geriden gelerek kazandıKarşılaşmaya hızlı başlayan Celta Vigo, 6. dakikada Pablo Duran'ın golüyle öne geçti.Real Madrid, ilk yarıda beraberlik için önemli fırsatlar yakaladı. Kylian Mbappe, 36. dakikada kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 geride girdi.İkinci yarıda baskısını artıran Madrid temsilcisi, 66. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın 85. dakikasında ise Carlos Espi sahneye çıktı. Vinicius Junior'ın ortasında kaleciden dönen topu tamamlayan genç futbolcu, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.Bu sonuçla Real Madrid, sahasında üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.Mourinho'dan sakatlık uyarısı: Oyuncular sınırlarını zorluyorPortekizli teknik adam, milli maç takviminin yalnızca Real Madrid'i değil, Avrupa'nın diğer büyük kulüplerini de olumsuz etkilediğini savundu.Mourinho, Bayern Münih'ten Harry Kane ve Paris Saint-Germain'den Desire Doue üzerinden sakatlık sorunlarına dikkat çekti.Oyuncuların milli takım görevlerinden farklı antrenman ve seyahat düzenleriyle döndüğünü belirten deneyimli çalıştırıcı, biriken fiziksel yorgunluğun futbolcular üzerinde ciddi baskı yarattığını ifade etti.Bu koşullarda alınan galibiyetin önemini vurgulayan Mourinho, Real Madrid'in Celta Vigo karşısında kazandığı üç puanı son derece değerli bulduğunu söyledi.Arda Güler'in sakatlığı var mı?Mourinho'nun açıklamalarının ardından Arda Güler'in fiziksel durumu gündeme geldi.Portekizli teknik adamın sözleri, milli futbolcunun yoğun maç takvimi nedeniyle ciddi biçimde yorulduğunu ortaya koyarken, açıklamada Arda Güler'in sakatlandığına ilişkin bir bilgi yer almadı.Mourinho'nun değerlendirmeleri, bir sakatlık teşhisinden çok oyuncuların fiziksel yorgunluğu ve toparlanma süresiyle ilgili endişelerini yansıtıyor.Arda Güler'in önümüzdeki karşılaşmalardaki sürelerinin nasıl planlanacağı ise teknik heyetin kararlarına bağlı olacak.

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