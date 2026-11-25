https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/als-ile-mucadele-eden-bir-donemin-unlu-mankeni-murat-misirliya-dostlarindan-buyuk-destek--1110580960.html

ALS ile mücadele eden bir dönemin ünlü mankeni Murat Mısırlı'ya dostlarından büyük destek

ALS ile mücadele eden bir dönemin ünlü mankeni Murat Mısırlı'ya dostlarından büyük destek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de bir dönemin ünlü mankenleri arasında yer alan ve 7 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden Murat Mısırlı'ya eski dostları yalnız bırakmadı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T13:49+0300

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2026-11-25T13:49+0300

yaşam

kenan i̇mirzalıoğlu

burak hakkı

als

amyotrofik lateral skleroz (als)

murat mısırlı

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ALS hastalığıyla yedi yıldır mücadele eden 1990'lı yılların ünlü mankenleri arasında yer alan Murat Mısırlı, yakın arkadaşları Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı'nın ziyaretleriyle moral buldu. O anlara ait fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Can arkadaşlar diyerek paylaştıMısırlı'yı zor günlerinde Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı ziyaret etti. Atilla Saral, fotoğrafa "Can arkadaşlar" notuyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Murat Mısırlı kimdir?Murat Mısırlı, 1968 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldığı sırada gelen modellik tekliflerini değerlendiren Mısırlı, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin tanınmış erkek mankenlerinden biri oldu. Türkiye'yi yurt dışında birçok yarışmada temsil eden Mısırlı dizilerde de rol aldı.

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Sputnik Türkiye

kenan i̇mirzalıoğlu, burak hakkı, als, amyotrofik lateral skleroz (als), murat mısırlı