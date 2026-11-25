https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/als-ile-mucadele-eden-bir-donemin-unlu-mankeni-murat-misirliya-dostlarindan-buyuk-destek--1110580960.html
ALS ile mücadele eden bir dönemin ünlü mankeni Murat Mısırlı'ya dostlarından büyük destek
ALS ile mücadele eden bir dönemin ünlü mankeni Murat Mısırlı'ya dostlarından büyük destek
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bir dönemin ünlü mankenleri arasında yer alan ve 7 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden Murat Mısırlı'ya eski dostları yalnız bırakmadı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-25T13:49+0300
yaşam
kenan i̇mirzalıoğlu
burak hakkı
als
amyotrofik lateral skleroz (als)
murat mısırlı
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ALS hastalığıyla yedi yıldır mücadele eden 1990'lı yılların ünlü mankenleri arasında yer alan Murat Mısırlı, yakın arkadaşları Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı'nın ziyaretleriyle moral buldu. O anlara ait fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Can arkadaşlar diyerek paylaştıMısırlı'yı zor günlerinde Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı ziyaret etti. Atilla Saral, fotoğrafa "Can arkadaşlar" notuyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Murat Mısırlı kimdir?Murat Mısırlı, 1968 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldığı sırada gelen modellik tekliflerini değerlendiren Mısırlı, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin tanınmış erkek mankenlerinden biri oldu. Türkiye'yi yurt dışında birçok yarışmada temsil eden Mısırlı dizilerde de rol aldı.
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kenan i̇mirzalıoğlu, burak hakkı, als, amyotrofik lateral skleroz (als), murat mısırlı
kenan i̇mirzalıoğlu, burak hakkı, als, amyotrofik lateral skleroz (als), murat mısırlı
ALS ile mücadele eden bir dönemin ünlü mankeni Murat Mısırlı'ya dostlarından büyük destek
Türkiye'de bir dönemin ünlü mankenleri arasında yer alan ve 7 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden Murat Mısırlı'ya eski dostları yalnız bırakmadı.
ALS hastalığıyla yedi yıldır mücadele eden 1990'lı yılların ünlü mankenleri arasında yer alan Murat Mısırlı, yakın arkadaşları Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı'nın ziyaretleriyle moral buldu. O anlara ait fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Can arkadaşlar diyerek paylaştı
Mısırlı'yı zor günlerinde Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı ziyaret etti. Atilla Saral, fotoğrafa "Can arkadaşlar" notuyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Murat Mısırlı, 1968 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldığı sırada gelen modellik tekliflerini değerlendiren Mısırlı, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin tanınmış erkek mankenlerinden biri oldu. Türkiye'yi yurt dışında birçok yarışmada temsil eden Mısırlı dizilerde de rol aldı.
ALS nedir?
Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubu. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur ancak bu konudaki araştırmalar devam etmekte.