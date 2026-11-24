https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/kalp-krizinin-sessiz-habercileri-belirtiler-30-yil-oncesinden-ortaya-cikabiliyor-1110561643.html
Kalp krizinin sessiz habercileri: Belirtiler 30 yıl öncesinden ortaya çıkabiliyor
Kalp krizinin sessiz habercileri: Belirtiler 30 yıl öncesinden ortaya çıkabiliyor
Sputnik Türkiye
113 binden fazla kişinin sağlık verilerinin incelendiği araştırma, kalp krizi ve felç riskine işaret eden değişimlerin onlarca yıl öncesinden başlayabildiğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T19:42+0300
2026-11-24T19:42+0300
2026-11-24T19:42+0300
sağlik
kalp
damar
kalp damar hastalığı
felç
kalp krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104981036_0:272:1024:848_1920x0_80_0_0_173d386c38b7d887640b0b7448e79364.png
Kalp krizi ve felç aniden meydana gelse de bu sağlık sorunlarıyla ilişkili risk faktörleri uzun yıllar boyunca herhangi bir şikayete yol açmadan gelişebiliyor. Araştırmada, daha önce kalp krizi veya felç geçirmemiş 59 bin 328 kadın ve 54 bin 284 erkek olmak üzere toplam 113 bin 612 kişinin sağlık geçmişi incelendi.34 yıla kadar uzanan sağlık kayıtlarını değerlendiren bilim insanları, takip sürecinde 16 bin 917 kişinin kalp krizi veya felç geçirdiğini ya da kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.Tansiyon ve kan değerleri erken uyarı verebilirAraştırmacılar, kalp krizi veya felç geçiren kişilerin geçmişteki sağlık değerlerini, bu sorunları yaşamayan katılımcıların verileriyle karşılaştırdı.Araştırmada, ilerleyen yıllarda kalp krizi veya felç geçiren kadınların büyük tansiyonunun, bu sağlık sorunlarını yaşamayan kadınlara göre 30 yıl önce ortalama 4 mmHg daha yüksek olduğu belirlendi. Kalp krizi veya felcin meydana geldiği dönemde ise iki grubun ortalama büyük tansiyon değerleri arasındaki fark 7 mmHg'ye yükseldi. Bu bulgu, uzun yıllar boyunca nispeten yüksek seyreden tansiyonun gelecekteki kalp krizi ve felç riskine ilişkin erken bir gösterge olabileceğine işaret ediyor.Erkeklerde de benzer bir tablo görülürken, iyi kolesterol seviyesinin düşük olması, yetersiz fiziksel aktivite ve böbrek fonksiyonlarının zayıflaması yıllar öncesinden ortaya çıkan risk göstergeleri arasında yer aldı.Kan testlerinde de önemli bulgular elde edildi. Kalp kası hücreleri hasar gördüğünde kana salınan troponin adlı proteinin seviyelerinde, kalp krizi veya felçten 30 yıl önce bile farklılıklar tespit edildi.Kalbin üzerindeki yükü ve vücuttaki iltihaplanmayı gösteren diğer kan değerlerinde ise bu farklılıkların olaydan 10 ila 30 yıl önce belirginleşebildiği görüldü.Risk faktörleri yaşa ve cinsiyete göre değişiyorAraştırmada kadınların tansiyonunun yaş ilerledikçe erkeklere kıyasla daha hızlı yükseldiği belirlendi.Kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili risk faktörlerinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlendi. Kadınların tansiyonunun genç yaşlarda erkeklere kıyasla daha düşük olduğu ancak yaş ilerledikçe daha hızlı yükseldiği tespit edildi. Araştırma, risk değerlendirmesinde yaş ve cinsiyet farklılıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ediyor.Diyabet ve fazla kilonun, genç yaşlarda kalp ve damar hastalıkları yaşayan kişilerde daha belirgin risk faktörleri olduğu görüldü. Sigara kullanımının da kalp krizi veya felç geçiren kişiler arasında daha yaygın olduğu belirlendi.Bilim insanları, kalp ve damar hastalıkları riskinin erken belirlenebilmesi için tansiyon, kolesterol ve diğer kan değerlerinin yalnızca tek bir sağlık kontrolünde değil, yıllar içindeki değişimleriyle birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/yeni-arastirma-ileri-yaslarda-depresyon-alzheimer-belirtisi-olabilir-1110552532.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104981036_0:176:1024:944_1920x0_80_0_0_bce08b9d6be13ca72f644a5971da2827.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kalp, damar, kalp damar hastalığı, felç, kalp krizi
kalp, damar, kalp damar hastalığı, felç, kalp krizi
Kalp krizinin sessiz habercileri: Belirtiler 30 yıl öncesinden ortaya çıkabiliyor
113 binden fazla kişinin sağlık verilerinin incelendiği araştırma, kalp krizi ve felç riskine işaret eden değişimlerin onlarca yıl öncesinden başlayabildiğini ortaya koydu. Tansiyon, kolesterol ve kandaki bazı protein seviyelerinin hastalık riskinin erken belirlenmesinde rol oynayabileceği tespit edildi.
Kalp krizi ve felç aniden meydana gelse de bu sağlık sorunlarıyla ilişkili risk faktörleri uzun yıllar boyunca herhangi bir şikayete yol açmadan gelişebiliyor. Araştırmada, daha önce kalp krizi veya felç geçirmemiş 59 bin 328 kadın ve 54 bin 284 erkek olmak üzere toplam 113 bin 612 kişinin sağlık geçmişi incelendi.
34 yıla kadar uzanan sağlık kayıtlarını değerlendiren bilim insanları, takip sürecinde 16 bin 917 kişinin kalp krizi veya felç geçirdiğini ya da kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Tansiyon ve kan değerleri erken uyarı verebilir
Araştırmacılar, kalp krizi veya felç geçiren kişilerin geçmişteki sağlık değerlerini, bu sorunları yaşamayan katılımcıların verileriyle karşılaştırdı.
Araştırmada, ilerleyen yıllarda kalp krizi veya felç geçiren kadınların büyük tansiyonunun, bu sağlık sorunlarını yaşamayan kadınlara göre 30 yıl önce ortalama 4 mmHg daha yüksek olduğu belirlendi. Kalp krizi veya felcin meydana geldiği dönemde ise iki grubun ortalama büyük tansiyon değerleri arasındaki fark 7 mmHg'ye yükseldi. Bu bulgu, uzun yıllar boyunca nispeten yüksek seyreden tansiyonun gelecekteki kalp krizi ve felç riskine ilişkin erken bir gösterge olabileceğine işaret ediyor.
Erkeklerde de benzer bir tablo görülürken, iyi kolesterol seviyesinin düşük olması, yetersiz fiziksel aktivite ve böbrek fonksiyonlarının zayıflaması yıllar öncesinden ortaya çıkan risk göstergeleri arasında yer aldı.
Kan testlerinde de önemli bulgular elde edildi. Kalp kası hücreleri hasar gördüğünde kana salınan troponin adlı proteinin seviyelerinde, kalp krizi veya felçten 30 yıl önce bile farklılıklar tespit edildi.
Kalbin üzerindeki yükü ve vücuttaki iltihaplanmayı gösteren diğer kan değerlerinde ise bu farklılıkların olaydan 10 ila 30 yıl önce belirginleşebildiği görüldü.
Risk faktörleri yaşa ve cinsiyete göre değişiyor
Araştırmada kadınların tansiyonunun yaş ilerledikçe erkeklere kıyasla daha hızlı yükseldiği belirlendi.
Kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili risk faktörlerinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlendi. Kadınların tansiyonunun genç yaşlarda erkeklere kıyasla daha düşük olduğu ancak yaş ilerledikçe daha hızlı yükseldiği tespit edildi. Araştırma, risk değerlendirmesinde yaş ve cinsiyet farklılıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ediyor.
Diyabet ve fazla kilonun, genç yaşlarda kalp ve damar hastalıkları yaşayan kişilerde daha belirgin risk faktörleri olduğu görüldü. Sigara kullanımının da kalp krizi veya felç geçiren kişiler arasında daha yaygın olduğu belirlendi.
Bilim insanları, kalp ve damar hastalıkları riskinin erken belirlenebilmesi için tansiyon, kolesterol ve diğer kan değerlerinin yalnızca tek bir sağlık kontrolünde değil, yıllar içindeki değişimleriyle birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.