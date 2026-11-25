https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/akom-acikladi-istanbula-ne-zaman-kar-yagar-1110583572.html
AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'a kar yağışının en kuvvetli ihtimalinin ocak başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşmesinin öngörüldüğünü duyurdu. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T15:38+0300
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En çok merak edilen 'İstanbul'a ne zaman kar yağar' sorusuna yanıt geldi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi (AKOM)Başkanı Ergün Cebeci, "Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor" dedi. Kar yağışı için ocak başını işaret etti"Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cebeci, AKOM'un kente ilişkin uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştığını aktaran Cebeci şunları dile getirdi: Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/istanbulda-taksim-ve-istiklal-caddesinden-bircok-yol-trafige-kapatildi-1110579846.html
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i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
AKOM tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
15:38 25.11.2026 (güncellendi: 16:01 25.11.2026)
AKOM, İstanbul'a kar yağışının en kuvvetli ihtimalinin ocak başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşmesinin öngörüldüğünü duyurdu.
En çok merak edilen 'İstanbul'a ne zaman kar yağar' sorusuna yanıt geldi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi (AKOM)Başkanı Ergün Cebeci, "Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor" dedi.
Kar yağışı için ocak başını işaret etti
"Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cebeci, AKOM'un kente ilişkin uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştığını aktaran Cebeci şunları dile getirdi:
"Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı."
Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı belirtildi.