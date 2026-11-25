https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abd-istihbarat-kurumlarinin-acik-kaynak-analiz-sistemine-siber-saldiri-1110567443.html

ABD istihbarat kurumlarının açık kaynak analiz sistemine siber saldırı

ABD istihbarat kurumlarının açık kaynak analiz sistemine siber saldırı

Sputnik Türkiye

New York Times, CIA ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin kullandığı açık kaynak analiz sistemine düzenlenen siber saldırı sonucunda bazı gizli... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T01:04+0300

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2026-11-25T01:04+0300

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), bazı gizli olmayan bilgilerin ele geçirilmesine yol açan bir siber saldırı tespit etti.New York Times’ın (NYT) ABD’li yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre saldırı, kamuya açık materyallerde istihbarat açısından önem taşıyan bilgilerin bulunması amacıyla kullanılan açık kaynak analiz sistemini etkiledi.Saldırıda hangi verilerin ele geçirildiği henüz netlik kazanmadı. Gazetenin kaynakları, gizli bilgilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtti.Siber saldırı sonucunda diğer bazı ABD kurumlarına ait verilerin de sızdırılmış olabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/amerikada-neler-oluyor-halk-acil-durum-stogu-yapmaya-basladi-harcamalar-yuzde-400-firladi-1110524191.html

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abd, cia, odni, siber saldırı, i̇stihbarat, new york times