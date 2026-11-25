https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abd-istihbarat-kurumlarinin-acik-kaynak-analiz-sistemine-siber-saldiri-1110567443.html
ABD istihbarat kurumlarının açık kaynak analiz sistemine siber saldırı
ABD istihbarat kurumlarının açık kaynak analiz sistemine siber saldırı
Sputnik Türkiye
New York Times, CIA ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin kullandığı açık kaynak analiz sistemine düzenlenen siber saldırı sonucunda bazı gizli... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T01:04+0300
2026-11-25T01:04+0300
2026-11-25T01:04+0300
dünya
abd
cia
odni
siber saldırı
i̇stihbarat
new york times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102849/66/1028496685_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_924723967ac8a16c77c316642bbc816a.jpg
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), bazı gizli olmayan bilgilerin ele geçirilmesine yol açan bir siber saldırı tespit etti.New York Times’ın (NYT) ABD’li yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre saldırı, kamuya açık materyallerde istihbarat açısından önem taşıyan bilgilerin bulunması amacıyla kullanılan açık kaynak analiz sistemini etkiledi.Saldırıda hangi verilerin ele geçirildiği henüz netlik kazanmadı. Gazetenin kaynakları, gizli bilgilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtti.Siber saldırı sonucunda diğer bazı ABD kurumlarına ait verilerin de sızdırılmış olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/amerikada-neler-oluyor-halk-acil-durum-stogu-yapmaya-basladi-harcamalar-yuzde-400-firladi-1110524191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102849/66/1028496685_352:0:2485:1600_1920x0_80_0_0_b2c37bf428aa87bfe2cb74c84df3753d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, cia, odni, siber saldırı, i̇stihbarat, new york times
abd, cia, odni, siber saldırı, i̇stihbarat, new york times
ABD istihbarat kurumlarının açık kaynak analiz sistemine siber saldırı
New York Times, CIA ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin kullandığı açık kaynak analiz sistemine düzenlenen siber saldırı sonucunda bazı gizli olmayan verilerin sızdırıldığını yazdı.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), bazı gizli olmayan bilgilerin ele geçirilmesine yol açan bir siber saldırı tespit etti.
New York Times’ın (NYT) ABD’li yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre saldırı, kamuya açık materyallerde istihbarat açısından önem taşıyan bilgilerin bulunması amacıyla kullanılan açık kaynak analiz sistemini etkiledi.
Saldırıda hangi verilerin ele geçirildiği henüz netlik kazanmadı. Gazetenin kaynakları, gizli bilgilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtti.
Siber saldırı sonucunda diğer bazı ABD kurumlarına ait verilerin de sızdırılmış olabileceği ifade edildi.