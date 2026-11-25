https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abd-ordusundan-kontrollu-patlama-iki-eyalette-zehirli-bulut-endisesi-1110588608.html
ABD ordusundan kontrollü patlama: İki eyalette zehirli bulut paniği
ABD ordusundan kontrollü patlama: İki eyalette zehirli bulut paniği
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Iowa eyaletindeki bir askeri mühimmat tesisinde yaklaşık 5 ton tehlikeli patlayıcı maddeyi kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından zehirli... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kasabasında, bölge sakinlerinin, çevrecilerin ve siyasetçilerin itirazlarına rağmen çarşamba günü kontrollü patlama gerçekleştirildi. Çevre örgütlerinin açtığı davada mahkemenin pazartesi günü operasyona izin vermesinin ardından askeri mühimmat tesisinde uzun yıllardır depolanan ve tehlikeli hale gelen yaklaşık 5 ton kurşun azit imha edildi.Patlamanın ardından yükselen duman bulutunun ne miktarda zehirli kurşun parçacığı içerdiğinin belirlenmesinin saatler, hatta günler sürebileceği bildirildi.Bölge sakinleri evlerini terk ettiThe New York Times'ın aktardığına göre, patlama sonucu açığa çıkabilecek zehirli parçacıkların Iowa'dan Missouri eyaletine uzanan yaklaşık 160 kilometrelik bir güzergah boyunca yayılmasından endişe ediliyor.Patlama öncesinde çok sayıda bölge sakini evlerini terk ederken, bölgede kalmayı tercih eden aileler kapı ve pencerelerini kapatarak dışarıdan hava girişini önlemeye çalıştı.Askeri yetkililer, zehirli maddelerin çevreye yayılmasını önlemek için kapsamlı güvenlik tedbirleri aldıklarını açıkladı. Ancak ordunun risk hesaplamalarında en kötü senaryonun hafife alınmış olabileceği bildirildi.Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için ciddi sağlık riski oluşturan kurşuna maruz kalmanın güvenli bir seviyesi bulunmuyor.Patlama kararına tepkiler büyüdüAskeri mühimmat üretiminde kullanılan ve 20 yılı aşkın süredir tesiste depolanan kimyasal maddenin ciddi ölçüde bozulduğu tespit edildi. Askeri yetkililer, maddenin bulunduğu yerden taşınmasının tehlikeli olması nedeniyle kontrollü patlama yoluyla imha edilmesine karar verdi.Iowa'nın başkenti Des Moines'de eyalet meclisi binası önünde toplanan göstericiler, operasyonun durdurulmasını ve ABD ordusunun çevresel riskler konusunda daha şeffaf davranmasını talep etti.Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, patlama kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Chellie Pingree ise patlayıcıların neden bu kadar tehlikeli hale geldiğinin ve ordunun daha güvenli imha yöntemlerini göz ardı edip etmediğinin araştırılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/irak-federal-mahkemesinden-yeni-karar-bagdat-tum-sinirlarda-asker-konuslandirabilecek-1110585902.html
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abd, jeff merkley, abd, iowa, patlama, kimyasal
ABD ordusundan kontrollü patlama: İki eyalette zehirli bulut paniği
18:25 25.11.2026 (güncellendi: 18:32 25.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD ordusu, Iowa eyaletindeki bir askeri mühimmat tesisinde yaklaşık 5 ton tehlikeli patlayıcı maddeyi kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından zehirli kurşun parçacıklarının rüzgarla yerleşim alanlarına, okullara ve tarım arazilerine taşınabileceği endişesi yaşanıyor.
ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kasabasında, bölge sakinlerinin, çevrecilerin ve siyasetçilerin itirazlarına rağmen çarşamba günü kontrollü patlama gerçekleştirildi. Çevre örgütlerinin açtığı davada mahkemenin pazartesi günü operasyona izin vermesinin ardından askeri mühimmat tesisinde uzun yıllardır depolanan ve tehlikeli hale gelen yaklaşık 5 ton kurşun azit imha edildi.
Patlamanın ardından yükselen duman bulutunun ne miktarda zehirli kurşun parçacığı içerdiğinin belirlenmesinin saatler, hatta günler sürebileceği bildirildi.
Bölge sakinleri evlerini terk etti
The New York Times'ın aktardığına göre, patlama sonucu açığa çıkabilecek zehirli parçacıkların Iowa'dan Missouri eyaletine uzanan yaklaşık 160 kilometrelik bir güzergah boyunca yayılmasından endişe ediliyor.
Patlama öncesinde çok sayıda bölge sakini evlerini terk ederken, bölgede kalmayı tercih eden aileler kapı ve pencerelerini kapatarak dışarıdan hava girişini önlemeye çalıştı.
Askeri yetkililer, zehirli maddelerin çevreye yayılmasını önlemek için kapsamlı güvenlik tedbirleri aldıklarını açıkladı. Ancak ordunun risk hesaplamalarında en kötü senaryonun hafife alınmış olabileceği bildirildi.
Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için ciddi sağlık riski oluşturan kurşuna maruz kalmanın güvenli bir seviyesi bulunmuyor.
Patlama kararına tepkiler büyüdü
Askeri mühimmat üretiminde kullanılan ve 20 yılı aşkın süredir tesiste depolanan kimyasal maddenin ciddi ölçüde bozulduğu tespit edildi. Askeri yetkililer, maddenin bulunduğu yerden taşınmasının tehlikeli olması nedeniyle kontrollü patlama yoluyla imha edilmesine karar verdi.
Iowa'nın başkenti Des Moines'de eyalet meclisi binası önünde toplanan göstericiler, operasyonun durdurulmasını ve ABD ordusunun çevresel riskler konusunda daha şeffaf davranmasını talep etti.
Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, patlama kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu, binlerce insanı riske atan, aceleye getirilmiş ve kötü yönetilmiş bir plan!
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Chellie Pingree ise patlayıcıların neden bu kadar tehlikeli hale geldiğinin ve ordunun daha güvenli imha yöntemlerini göz ardı edip etmediğinin araştırılmasını istedi.