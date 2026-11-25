https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abd-ordusundan-kontrollu-patlama-iki-eyalette-zehirli-bulut-endisesi-1110588608.html

ABD ordusundan kontrollü patlama: İki eyalette zehirli bulut paniği

ABD ordusundan kontrollü patlama: İki eyalette zehirli bulut paniği

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, Iowa eyaletindeki bir askeri mühimmat tesisinde yaklaşık 5 ton tehlikeli patlayıcı maddeyi kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından zehirli... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T18:25+0300

2026-11-25T18:25+0300

2026-11-25T18:32+0300

dünya

abd

jeff merkley

abd

iowa

patlama

kimyasal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110588122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90e87e02c39b8272a527331ca5f3ff4b.jpg

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kasabasında, bölge sakinlerinin, çevrecilerin ve siyasetçilerin itirazlarına rağmen çarşamba günü kontrollü patlama gerçekleştirildi. Çevre örgütlerinin açtığı davada mahkemenin pazartesi günü operasyona izin vermesinin ardından askeri mühimmat tesisinde uzun yıllardır depolanan ve tehlikeli hale gelen yaklaşık 5 ton kurşun azit imha edildi.Patlamanın ardından yükselen duman bulutunun ne miktarda zehirli kurşun parçacığı içerdiğinin belirlenmesinin saatler, hatta günler sürebileceği bildirildi.Bölge sakinleri evlerini terk ettiThe New York Times'ın aktardığına göre, patlama sonucu açığa çıkabilecek zehirli parçacıkların Iowa'dan Missouri eyaletine uzanan yaklaşık 160 kilometrelik bir güzergah boyunca yayılmasından endişe ediliyor.Patlama öncesinde çok sayıda bölge sakini evlerini terk ederken, bölgede kalmayı tercih eden aileler kapı ve pencerelerini kapatarak dışarıdan hava girişini önlemeye çalıştı.Askeri yetkililer, zehirli maddelerin çevreye yayılmasını önlemek için kapsamlı güvenlik tedbirleri aldıklarını açıkladı. Ancak ordunun risk hesaplamalarında en kötü senaryonun hafife alınmış olabileceği bildirildi.Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için ciddi sağlık riski oluşturan kurşuna maruz kalmanın güvenli bir seviyesi bulunmuyor.Patlama kararına tepkiler büyüdüAskeri mühimmat üretiminde kullanılan ve 20 yılı aşkın süredir tesiste depolanan kimyasal maddenin ciddi ölçüde bozulduğu tespit edildi. Askeri yetkililer, maddenin bulunduğu yerden taşınmasının tehlikeli olması nedeniyle kontrollü patlama yoluyla imha edilmesine karar verdi.Iowa'nın başkenti Des Moines'de eyalet meclisi binası önünde toplanan göstericiler, operasyonun durdurulmasını ve ABD ordusunun çevresel riskler konusunda daha şeffaf davranmasını talep etti.Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, patlama kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Chellie Pingree ise patlayıcıların neden bu kadar tehlikeli hale geldiğinin ve ordunun daha güvenli imha yöntemlerini göz ardı edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/irak-federal-mahkemesinden-yeni-karar-bagdat-tum-sinirlarda-asker-konuslandirabilecek-1110585902.html

abd

iowa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jeff merkley, abd, iowa, patlama, kimyasal