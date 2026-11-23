https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/amerikada-neler-oluyor-halk-acil-durum-stogu-yapmaya-basladi-harcamalar-yuzde-400-firladi-1110524191.html

Amerika'da neler oluyor? Halk acil durum stoğu yapmaya başladı, harcamalar yüzde 400 fırladı

Amerika'da neler oluyor? Halk acil durum stoğu yapmaya başladı, harcamalar yüzde 400 fırladı

Sputnik Türkiye

ABD'de peş peşe yaşanan teknoloji arızaları, milyonlarca kişinin günlük hayatını etkilerken beklenmedik bir alışveriş dalgasını tetikledi. Acil durum... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T07:18+0300

2026-11-23T07:18+0300

2026-11-23T07:18+0300

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ABD'de son dönemde yaşanan büyük teknoloji arızaları, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında dikkat çekici bir değişime yol açtı. Uçuşlardan bankacılık işlemlerine, elektronik posta hizmetlerinden ödeme sistemlerine kadar birçok alanda yaşanan kesintiler, olası bir altyapı krizine yönelik endişeleri artırdı.Amerikan ekonomi kanalı CNBC için Consumer Edge tarafından gerçekleştirilen kredi kartı harcamaları analizine göre, 12-17 Kasım 2026 tarihleri arasında ABD'de en az altı büyük teknoloji kesintisi yaşandı. Aynı dönemde acil durum ürünleri satan markalara yapılan harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 400 yükseldi. Bu artış, genel perakende harcamalarını değil, belirli acil durum ürünleri markalarını kapsıyor.ABD'de altı büyük arıza: Günlük hayat sekteye uğradıKasım ayında yaşanan teknoloji arızaları, ABD'nin kritik altyapısının birbirine ne kadar bağımlı olduğunu yeniden gündeme taşıdı.Federal Havacılık İdaresi (FAA) sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle ülke genelinde uçuşlar durdurulurken, Microsoft hizmetlerindeki kesintiler elektronik posta ve iş iletişimini etkiledi. Bankacılık sektöründe ise JPMorgan Chase dahil bazı büyük kuruluşların sistemlerinde aksaklıklar yaşandı.Uçuşların durması, bankacılık işlemlerinin aksaması ve dijital hizmetlere erişimin kesilmesi, milyonlarca kişinin kullandığı sistemlerin kırılganlığını ortaya koydu. Ancak bu arızaların tek bir nedenden kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.Amerikalılar stok yapmaya başladı: Satışlar beşe katlandıTeknoloji altyapısına yönelik endişeler, acil durum malzemelerine talebi artırdı. Tüketicilerin özellikle içme suyu, uzun süre dayanabilen gıdalar, jeneratörler, enerji barları ve su arıtma ürünlerine yöneldiği bildirildi.ABD merkezli acil durum ekipmanları üreticisi Ready America, internet üzerinden gerçekleştirdiği satışların yaklaşık beş katına çıktığını açıkladı.Şirket Başkanı Trevyn Reese, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana benzer büyüklükte bir taleple nadiren karşılaştıklarını belirtti. Artan siparişler üzerine tedarikçilerden üretim kapasitesini artırmaları istenirken, su arıtma tabletlerinde tedarik sıkıntıları yaşandı.Bazı ürünlerin temininde yaşanan güçlük nedeniyle müşterilerin alternatif ürünlere yönlendirildiği aktarıldı.Wall Street harekete geçti: Costco için dikkat çeken tahminABD'deki stok yapma eğilimi, yatırım kuruluşlarının da radarına girdi. Japon yatırım bankası Mizuho, teknoloji arızaları ve sosyal medyada yayılan kriz senaryolarının tüketicileri temel ihtiyaç malzemeleri satın almaya yönelttiğini bildirdi.Banka, talepteki artışın Amerikan perakende devi Costco'nun kasım ayı satışlarına olumlu yansıyabileceğini değerlendirdi.Mizuho'nun tahminine göre, Costco'nun yakıt hariç satış büyümesinde kullanılan önemli göstergelerden biri, 2022'den bu yana ilk kez yüzde 10 seviyesini aşabilir.Finans kuruluşlarının değerlendirmeleri, acil durum hazırlıklarının yalnızca bireysel bir tüketim davranışı olmaktan çıkarak perakende sektöründe izlenen bir ekonomik eğilime dönüştüğünü gösteriyor.Altına yöneliş başladı: Yatırımcılar da endişeliTeknoloji sistemlerindeki aksaklıklar yalnızca tüketici alışkanlıklarını değil, bazı yatırımcıların güvenli varlıklara yönelik ilgisini de etkiledi.American Hartford Gold, son günlerde müşteri taleplerinde artış yaşandığını açıkladı. Şirket Başkanı Max Baecker, bazı müşterilerin dijital finans sistemlerine aşırı bağımlı olmaktan endişe duyduğunu belirtti.Özellikle JPMorgan Chase'in ödeme sistemlerinde yaşanan kesinti, finansal hizmetlerin sürekliliğine ilişkin kaygıları artırdı. Siber güvenlik sektörüne yatırım yapan Global X Cybersecurity ETF ise teknoloji hisselerindeki genel satış baskısına rağmen son iki haftada yaklaşık yüzde 3 yükseldi.Google ve YouTube'da kriz hazırlığı aramaları patladıABD'de kriz hazırlıklarına yönelik ilgi dijital platformlara da yansıdı. CNBC'nin aktardığı verilere göre, Google'da acil durum hazırlığıyla ilgili aramalar önceki aya kıyasla iki katından fazla artarken, YouTube'da hayatta kalma ve hazırlık içeriklerine yönelik bazı aramalarda yüzde 5 bini aşan artışlar kaydedildi.Bu yükseliş, yalnızca satın alma davranışında değil, olası kriz senaryolarına ilişkin bilgi arayışında da önemli bir değişim yaşandığına işaret ediyor.Ancak aramalardaki artışın, ülke genelinde aynı ölçüde paniğe yol açtığı veya büyük çaplı bir krizin beklendiği anlamına gelmediği belirtiliyor.ABD istihbaratı açıkladı: Yeni kesintiler yaşanabilirTeknoloji arızalarının ardından sosyal medyada yayılan koordineli siber saldırı iddiaları, Amerikan istihbaratının da gündemine geldi.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, 22 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada, son kesintilerin koordineli veya başka bir devlet tarafından düzenlenen saldırılarla bağlantılı olmadığını söyledi.Clayton, yaşanan aksaklıkları eskiyen sistemlerin güncellenmesine bağlayarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının teknolojik altyapılarını yenilemesi sırasında yeni hizmet kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.ABD'de yeni endişe: Büyük bir kesinti yaşanırsa ne olacak?Son gelişmeler, dünyanın en büyük ekonomisinde günlük yaşamın dijital altyapıya ne kadar bağımlı hale geldiğini yeniden ortaya koydu.Ulaşım, bankacılık ve iletişim sistemlerinde kısa aralıklarla yaşanan arızalar, teknolojik hizmetlerin sürekliliğine ilişkin tartışmaları büyüttü.

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