https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ab-konseyi-ukraynaya-45-milyar-avroluk-mali-yardimi-onayladi-1110593113.html

AB Konseyi, Ukrayna’ya 45 milyar avroluk mali yardımı onayladı

AB Konseyi, Ukrayna’ya 45 milyar avroluk mali yardımı onayladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Konseyi, 90 milyar avroluk kredi paketi kapsamında Ukrayna’ya 2027 yılında 45 milyar avroya kadar mali yardım sağlanmasını kabul etti. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna’ya 2027 yılı için 45 milyar avroya kadar mali yardım tahsis edilmesini onayladı.AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan karara göre söz konusu destek, toplam 90 milyar avro tutarındaki kredi paketi kapsamında sağlanacak.Belgede, “Ukrayna’ya 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 45 milyar avroya kadar yardım sağlanacaktır” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/magyar-macaristan-abnin-ukraynaya-saglayacagi-45-milyar-euroluk-krediye-katilmak-istemiyor-1110565767.html

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