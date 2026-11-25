https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ab-konseyi-ukraynaya-45-milyar-avroluk-mali-yardimi-onayladi-1110593113.html
AB Konseyi, Ukrayna’ya 45 milyar avroluk mali yardımı onayladı
AB Konseyi, Ukrayna’ya 45 milyar avroluk mali yardımı onayladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Konseyi, 90 milyar avroluk kredi paketi kapsamında Ukrayna’ya 2027 yılında 45 milyar avroya kadar mali yardım sağlanmasını kabul etti. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T21:52+0300
2026-11-25T21:52+0300
2026-11-25T21:52+0300
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Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna’ya 2027 yılı için 45 milyar avroya kadar mali yardım tahsis edilmesini onayladı.AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan karara göre söz konusu destek, toplam 90 milyar avro tutarındaki kredi paketi kapsamında sağlanacak.Belgede, “Ukrayna’ya 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 45 milyar avroya kadar yardım sağlanacaktır” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/magyar-macaristan-abnin-ukraynaya-saglayacagi-45-milyar-euroluk-krediye-katilmak-istemiyor-1110565767.html
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avrupa birliği konseyi, ukrayna, mali yardım, kredi, avrupa
avrupa birliği konseyi, ukrayna, mali yardım, kredi, avrupa
AB Konseyi, Ukrayna’ya 45 milyar avroluk mali yardımı onayladı
Avrupa Birliği Konseyi, 90 milyar avroluk kredi paketi kapsamında Ukrayna’ya 2027 yılında 45 milyar avroya kadar mali yardım sağlanmasını kabul etti.
Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna’ya 2027 yılı için 45 milyar avroya kadar mali yardım tahsis edilmesini onayladı.
AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan karara göre söz konusu destek, toplam 90 milyar avro tutarındaki kredi paketi kapsamında sağlanacak.
Belgede, “Ukrayna’ya 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 45 milyar avroya kadar yardım sağlanacaktır” ifadesine yer verildi.