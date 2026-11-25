https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/957-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1110591485.html

957 hakim ve savcının görev yeri değişti

957 hakim ve savcının görev yeri değişti

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) mazeret kararnamesiyle adli ve idari yargıda görev yapan 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T19:37+0300

2026-11-25T19:37+0300

2026-11-25T19:37+0300

türki̇ye

ankara

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

cumhuriyet

yargıtay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090049400_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8df268592bf3c8510435d295507bb220.jpg

HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.Kararname kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ise Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Gültekin Topsakal Manisa Cumhuriyet Başsavcısı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekili Eray Akkavak ise Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız Kahramanmaraş'a, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı Sivas'a, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar Tokat'a, Trabzon Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Uysal ise Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kemal Aktaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Selçuk Horzum da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol Alanya Cumhuriyet savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığına atandı.Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ise Yargıtay Cumhuriyet savcılığı görevine getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/hsk-acikladi-cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-gorevden-uzaklastirildi-1108865207.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet, yargıtay