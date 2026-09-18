https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/hsk-acikladi-cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-gorevden-uzaklastirildi-1108865207.html
HSK açıkladı: Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
HSK açıkladı: Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un 3 ay süreyle geçici... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T19:38+0300
2026-09-18T19:38+0300
2026-09-18T19:38+0300
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un dosyasını, HSK müfettişlerinin talebi üzerine 18 Eylül'de düzenlenen olağanüstü toplantıda ele aldı.Kurul, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesiyle, 3 ay süreyle geçici görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/300-bin-dolar-rusvet-aldigi-iddia-edilmisti-cumhuriyet-savcisi-ahmet-yikilmaz-hakkinda-inceleme-1107122131.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), küfür etmek, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), küfür etmek, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
HSK açıkladı: Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un dosyasını, HSK müfettişlerinin talebi üzerine 18 Eylül'de düzenlenen olağanüstü toplantıda ele aldı.
Kurul, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesiyle, 3 ay süreyle geçici görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.