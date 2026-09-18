https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/hsk-acikladi-cumhuriyet-savcisi-turksad-kunthan-ucuk-gorevden-uzaklastirildi-1108865207.html

HSK açıkladı: Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

HSK açıkladı: Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un 3 ay süreyle geçici... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T19:38+0300

2026-09-18T19:38+0300

2026-09-18T19:38+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

küfür etmek

hakaret

hakaret davası

kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un dosyasını, HSK müfettişlerinin talebi üzerine 18 Eylül'de düzenlenen olağanüstü toplantıda ele aldı.Kurul, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini ve yargının güven ve itibarını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesiyle, 3 ay süreyle geçici görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

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Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), küfür etmek, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret