https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/25-kasim-kadina-yonelik-siddete-karsi-uluslararasi-mucadele-gununde-kadinlar-taksim-tunelde-yuruyor-1110589584.html

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar Taksim'de: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar Taksim'de: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'

Sputnik Türkiye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar Taksim Tünel’de yürüyor. Yürüyüşü Sputnik Türkiye'den Başak Koçak ve İshak Yazıcı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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2026-11-25T18:58+0300

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Şişhane’den Taksim Tünel’e yürüyüş gerçekleştiriyor. Alana, kadınlar, 'kontrollü' olarak alınıyor.Kadınların Tünel Meydanı'nda bir araya gelmesine izin verildiğinin açıklanmasının ardından gruplar halinde Meşrutiyet Caddesi'nden yürüyüşe geçtiği görüldü.Tünel Meydanı'na ek polis ekipleri sevk edildi, İstiklal Caddesi'ne çıkan yol ise tamamen trafiğe ve yayalara kapatıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bir araya gelen kadınlar, meydana yakın kafelerde marşlar söyleyip slogan atarak bekledi.Yürüyüşe geçildikten sonra kadınlar, "Koruma, aklama, failleri yargıla" sloganları attı.Bazı yollar kapatılmıştıİstanbul Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bugün Taksim bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.25 Kasım'ın tarihçesi nedir?25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün kökeni, Dominik Cumhuriyeti'nde 1930-1961 yılları arasında süren Rafael Trujillo diktatörlüğüne dayanıyor. Diktatörlüğe karşı muhalefette aktif rol alan ve "Las Mariposas" (Kelebekler) olarak tanınan Patria, Minerva ve María Teresa Mirabal kardeşler, 25 Kasım 1960'ta cezaevindeki eşlerini ziyaretten dönerken şoförleri Rufino de la Cruz ile birlikte öldürüldü. Trujillo'nun emriyle işlenen cinayetler trafik kazası gibi gösterilmeye çalışıldı. Ancak cinayetler rejime karşı tepkiyi büyüttü ve Trujillo yaklaşık altı ay sonra, 30 Mayıs 1961'de öldürüldü.1981'de Bogota'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayipler Birinci Feminist Buluşması'nda, Mirabal kardeşlerin öldürüldüğü 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü olarak ilan edildi. BM Genel Kurulu 1993'te Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge'yi kabul etti. 17 Aralık 1999'da ise 54/134 sayılı kararla 25 Kasım'ı resmi olarak uluslararası gün ilan etti.25 Kasım, aynı zamanda 1991'den bu yana düzenlenen ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm" kampanyasının da başlangıcı. BM kampanyalarında kullanılan turuncu renk, şiddetten arınmış bir geleceği simgeliyor. Türkiye'de ise kadınlar her yıl bu tarihte kadın cinayetlerine, erkek şiddetine ve cezasızlığa dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/turkiye-kadin-dernekleri-federasyon-acikladi-turkiyede-237-gunde-355-kadin-hayatini-kaybetti-1110555493.html

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