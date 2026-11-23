https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/yeni-arastirma-kemiklerdeki-zayiflik-beyin-yaslanmasiyla-baglantili-1110536091.html
Yeni araştırma: Kemiklerdeki zayıflık beyin yaşlanmasıyla bağlantılı
Yeni araştırma: Kemiklerdeki zayıflık beyin yaşlanmasıyla bağlantılı
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, omurga kemik yoğunluğu düşük olan kişilerde hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerileyebildiğini ortaya koydu. Bilim... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T18:48+0300
2026-11-23T18:48+0300
2026-11-23T18:48+0300
sağlik
kemik
beyin
yaşlanma
alzheimer
demans
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ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, kemik sağlığı ile beyin yaşlanması arasında daha önce yeterince incelenmemiş bir bağlantı tespit etti. Bilimsel dergi Radiology'de yayımlanan araştırmaya göre, omurgadaki kemik yoğunluğunun azalması, ilerleyen yaşlarda bilişsel becerilerdeki gerileme ve beynin bazı bölgelerinde görülen yapısal değişimlerle ilişkili olabilir.Beyindeki değişimler incelendiAraştırma kapsamında, daha önce sağlık taramalarından geçmiş 2 bin 86 kişinin bilgisayarlı tomografi görüntüleri yapay zeka yardımıyla analiz edildi. Bu kişilerden beyin görüntüleri ve bilişsel test sonuçları bulunan 715'i ayrıntılı incelemeye dahil edildi.Sonuçlar, başlangıçta omurga kemik yoğunluğu daha düşük olan katılımcıların hafıza, dikkat ve düşünme becerilerinde zaman içinde daha hızlı gerileme yaşadığını gösterdi.Bilim insanları ayrıca beynin farklı bölgeleri arasında iletişimi sağlayan beyaz cevherde de değişimler tespit etti. Özellikle dikkat, çalışma belleği ve karar verme gibi işlevlerle bağlantılı bölgelerde, düşük kemik yoğunluğuna sahip kişilerde daha belirgin bozulmalar görüldü.Araştırmacılar, bu bulguların kemik erimesinin doğrudan demansa yol açtığı anlamına gelmediğini vurguladı. Kemik ve beyin sağlığındaki gerilemenin, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ortak biyolojik süreçlerden kaynaklanabileceği değerlendirildi.Rutin sağlık taramaları erken ipucu verebilirAraştırmanın bir diğer önemli sonucu, başka hastalıklar için çekilen tomografi görüntülerinin beyin sağlığına ilişkin risklerin belirlenmesinde de kullanılabilecek olması.Çalışmanın yürütücülerinden Dr. Sara Momtazmanesh, akciğer kanseri taraması veya akciğerdeki nodüllerin takibi gibi nedenlerle çekilen göğüs tomografilerinden omurga kemik yoğunluğunun da ölçülebileceğini belirtti.Araştırmacılara göre bu yöntem, ek bir görüntüleme işlemine gerek kalmadan bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.Johns Hopkins Üniversitesi Radyoloji Profesörü Dr. Shadpour Demehri ise kemik ve beyin sağlığındaki değişimlerin ortak nedenleri arasında insülin direnci, kan yağlarındaki bozukluklar ve menopozla ilişkili değişimlerin bulunabileceğini ifade etti.Bilim insanları, bulguların doğrulanması ve söz konusu bağlantının nedenlerinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/abur-cuburu-birakmak-hafizanin-bir-kismini-geri-getirebilir-1110532599.html
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kemik, beyin, yaşlanma, alzheimer, demans
kemik, beyin, yaşlanma, alzheimer, demans
Yeni araştırma: Kemiklerdeki zayıflık beyin yaşlanmasıyla bağlantılı
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, omurga kemik yoğunluğu düşük olan kişilerde hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerileyebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları, kemiklerdeki değişimlerin beynin yaşlanma sürecine ilişkin erken ipuçları sağlayabileceğini belirtti.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, kemik sağlığı ile beyin yaşlanması arasında daha önce yeterince incelenmemiş bir bağlantı tespit etti.
Bilimsel dergi Radiology'de yayımlanan araştırmaya göre, omurgadaki kemik yoğunluğunun azalması, ilerleyen yaşlarda bilişsel becerilerdeki gerileme ve beynin bazı bölgelerinde görülen yapısal değişimlerle ilişkili olabilir.
Beyindeki değişimler incelendi
Araştırma kapsamında, daha önce sağlık taramalarından geçmiş 2 bin 86 kişinin bilgisayarlı tomografi görüntüleri yapay zeka yardımıyla analiz edildi. Bu kişilerden beyin görüntüleri ve bilişsel test sonuçları bulunan 715'i ayrıntılı incelemeye dahil edildi.
Sonuçlar, başlangıçta omurga kemik yoğunluğu daha düşük olan katılımcıların hafıza, dikkat ve düşünme becerilerinde zaman içinde daha hızlı gerileme yaşadığını gösterdi.
Bilim insanları ayrıca beynin farklı bölgeleri arasında iletişimi sağlayan beyaz cevherde de değişimler tespit etti. Özellikle dikkat, çalışma belleği ve karar verme gibi işlevlerle bağlantılı bölgelerde, düşük kemik yoğunluğuna sahip kişilerde daha belirgin bozulmalar görüldü.
Araştırmacılar, bu bulguların kemik erimesinin doğrudan demansa yol açtığı anlamına gelmediğini vurguladı. Kemik ve beyin sağlığındaki gerilemenin, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ortak biyolojik süreçlerden kaynaklanabileceği değerlendirildi.
Rutin sağlık taramaları erken ipucu verebilir
Araştırmanın bir diğer önemli sonucu, başka hastalıklar için çekilen tomografi görüntülerinin beyin sağlığına ilişkin risklerin belirlenmesinde de kullanılabilecek olması.
Çalışmanın yürütücülerinden Dr. Sara Momtazmanesh, akciğer kanseri taraması veya akciğerdeki nodüllerin takibi gibi nedenlerle çekilen göğüs tomografilerinden omurga kemik yoğunluğunun da ölçülebileceğini belirtti.
Araştırmacılara göre bu yöntem, ek bir görüntüleme işlemine gerek kalmadan bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Johns Hopkins Üniversitesi Radyoloji Profesörü Dr. Shadpour Demehri ise kemik ve beyin sağlığındaki değişimlerin ortak nedenleri arasında insülin direnci, kan yağlarındaki bozukluklar ve menopozla ilişkili değişimlerin bulunabileceğini ifade etti.
Bilim insanları, bulguların doğrulanması ve söz konusu bağlantının nedenlerinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.