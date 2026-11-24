https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-usulune-uygun-yapilmamis-olan-butun-odemeleri-geri-iade-1110564372.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS kapsamında usulüne uygun yürütülmeyen icra takipleri nedeniyle tahsil edilen ödemelerin iade edileceğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T22:25+0300

2026-11-24T22:25+0300

2026-11-24T22:26+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

araba

otoban

otoyol

otoyol aş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110564215_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89d49e538302d040888c39f068567845.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerine ilişkin açıklama yaptı.2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, ''Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz'' dedi.Yasal ve mevzuat düzenlemelerinin yakın zamanda yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, konunun gündemden çıkarılacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hgs-cezalari-gundem-olmustu-bakan-uraloglundan-ilk-aciklama-1110404594.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), araba, otoban, otoyol, otoyol aş