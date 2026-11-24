https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-usulune-uygun-yapilmamis-olan-butun-odemeleri-geri-iade-1110564372.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS kapsamında usulüne uygun yürütülmeyen icra takipleri nedeniyle tahsil edilen ödemelerin iade edileceğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T22:25+0300
2026-11-24T22:25+0300
2026-11-24T22:26+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
araba
otoban
otoyol
otoyol aş
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerine ilişkin açıklama yaptı.2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, ''Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz'' dedi.Yasal ve mevzuat düzenlemelerinin yakın zamanda yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, konunun gündemden çıkarılacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hgs-cezalari-gundem-olmustu-bakan-uraloglundan-ilk-aciklama-1110404594.html
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abdulkadir uraloğlu, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), araba, otoban, otoyol, otoyol aş
abdulkadir uraloğlu, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), araba, otoban, otoyol, otoyol aş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz
22:25 24.11.2026 (güncellendi: 22:26 24.11.2026)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS kapsamında usulüne uygun yürütülmeyen icra takipleri nedeniyle tahsil edilen ödemelerin iade edileceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerine ilişkin açıklama yaptı.
2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, ''Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz'' dedi.
Yasal ve mevzuat düzenlemelerinin yakın zamanda yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, konunun gündemden çıkarılacağını kaydetti.