HGS cezaları gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama
© AA / Ömer Taha ÇetinUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
© AA / Ömer Taha Çetin
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Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yakından takip ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) koordinasyonunda yarın otoyol işletmecileriyle toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan otoyol geçişlerinde yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Otoyol geçişlerinde araçların HGS etiketi veya plakaları üzerinden tanımlandığını ve ücretlendirme işlemlerinin bu bilgiler doğrultusunda yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, HGS etiketi bulunmayan araçların plakaları üzerinden de tespit edilebildiğini kaydetti.
Zaman zaman tespit sorunları yaşanabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Eskimiş etiketler ya da kirlenmiş, deforme olmuş plakalar varsa bu noktada bazı zorluklar yaşadığımız da oluyor. Mevcut sistemin yapay zeka destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirilmişse geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim" dedi.
İhlalli geçişlerde sürücülere 15 gün içerisinde sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS gönderildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bakiyenin yetersiz olması durumunda da bilgilendirme yapıldığını aktardı.
'SMS'le de e-Devlet üzerinden de bildiriyoruz'
Halkın e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden plakalarına tanımlı telefon numaralarını güncel tutmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:
Biz 15 gün içinde gerekli bildirimi yaptık, eğer vatandaşımızın eksik bakiyesi varsa veya plakası hiç HGS abonesi olmamışsa, 'süre geçti, sen geçemezsin' demiyoruz. 15 gün içinde bir HGS hesabı açar öderse yine hiçbir problem yok. Bunlar olmadı, 15. günden 45. güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Yani vatandaşımız 45. güne kadar eğer öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. 46. günden sonra özellikle kamu-özel işbirliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci yine durdurmayı maksatlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem, bir ödeme, bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Burada ben özellikle söylemek istiyorum, bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekliyle gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim vatandaşımızdan beklediğimiz, otoyoldan geçtiğini, hesap bakiyesini bilmesi ama bunlar yoksa bizim bildirimlerimiz üzerine mutlaka gereğini yapması. Esasında SMS'le de e-Devlet üzerinden de bildiriyoruz. Bunları vatandaşlarımız takip ederse, biz de vatandaşımız da rahat etmiş olur.
HGS geçiş sorgulama sisteminde yapılan değişikliğe de değinen Bakan Uraloğlu, daha önce halkın herhangi bir plakaya ilişkin sorgulama yapabildiğini ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) incelemesi ve kararı doğrultusunda uygulamanın değiştirildiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yapılan şikayetler üzerine incelemesi sonucu, bunun doğru olmadığı, kişisel verilerinin ihlal edildiği noktasında bir karar alması ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık sadece ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Öncesinde KGM'nin, PTT'nin, işletmecilerin sistemlerinden bunu yapabilirken artık KVKK kararıyla biz e-Devlet üzerinden yaptırma uygulamasına başladık. Dolayısıyla burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için tekrar böyle bir gündem oluşmuş oldu" değerlendirmesinde bulundu.
'Yarın masaya oturulup değerlendirilecek'
Yarın KGM koordinasyonunda işletmecilerle yapılacak toplantıda, ihlalli geçişlerin avukat takibine ve 4 kat cezaya ulaşmadan önce alınabilecek önlemlerin ele alınacağını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
Vatandaşlarımız daha duyarlı olsunlar. Biz de bu noktada daha ne yapılabilir, bunu özellikle sorguluyoruz. Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. İşletmecileri, ihlaller avukata yani 4 kat cezaya gitmeden ne yapabiliriz konuşmak üzerine yarın tekrar bir topluyoruz. KGM koordinesinde yarın masaya oturulup değerlendirilecek ve toplantı yapılacak. Özellikle şunu da söylemek istiyorum, bu söylediğim çerçeve dışında bir davranışla karşılaşmış olan vatandaşlarımıza her türlü iletişim kapılarımız açık ve onlarla ilgili her türlü ilgi, alakayı göstereceğimizi özellikle belirtmek isterim.