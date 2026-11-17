https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hgs-cezalari-gundem-olmustu-bakan-uraloglundan-ilk-aciklama-1110404594.html

HGS cezaları gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama

HGS cezaları gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yakından takip ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T17:39+0300

2026-11-17T17:39+0300

2026-11-17T17:39+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

ptt

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

d-100 kara yolu

yol

yol tabelası

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan otoyol geçişlerinde yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Otoyol geçişlerinde araçların HGS etiketi veya plakaları üzerinden tanımlandığını ve ücretlendirme işlemlerinin bu bilgiler doğrultusunda yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, HGS etiketi bulunmayan araçların plakaları üzerinden de tespit edilebildiğini kaydetti.Zaman zaman tespit sorunları yaşanabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Eskimiş etiketler ya da kirlenmiş, deforme olmuş plakalar varsa bu noktada bazı zorluklar yaşadığımız da oluyor. Mevcut sistemin yapay zeka destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirilmişse geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim" dedi.İhlalli geçişlerde sürücülere 15 gün içerisinde sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS gönderildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bakiyenin yetersiz olması durumunda da bilgilendirme yapıldığını aktardı.'SMS'le de e-Devlet üzerinden de bildiriyoruz'Halkın e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden plakalarına tanımlı telefon numaralarını güncel tutmaları gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:HGS geçiş sorgulama sisteminde yapılan değişikliğe de değinen Bakan Uraloğlu, daha önce halkın herhangi bir plakaya ilişkin sorgulama yapabildiğini ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) incelemesi ve kararı doğrultusunda uygulamanın değiştirildiğini belirtti.Bakan Uraloğlu, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yapılan şikayetler üzerine incelemesi sonucu, bunun doğru olmadığı, kişisel verilerinin ihlal edildiği noktasında bir karar alması ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık sadece ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Öncesinde KGM'nin, PTT'nin, işletmecilerin sistemlerinden bunu yapabilirken artık KVKK kararıyla biz e-Devlet üzerinden yaptırma uygulamasına başladık. Dolayısıyla burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için tekrar böyle bir gündem oluşmuş oldu" değerlendirmesinde bulundu.'Yarın masaya oturulup değerlendirilecek'Yarın KGM koordinasyonunda işletmecilerle yapılacak toplantıda, ihlalli geçişlerin avukat takibine ve 4 kat cezaya ulaşmadan önce alınabilecek önlemlerin ele alınacağını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-hgs-odemelerinde-yeni-donem-basladi-1109571164.html

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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ptt, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), d-100 kara yolu, yol, yol tabelası