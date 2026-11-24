https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/trabzonu-saganak-vurdu-istinat-duvari-coktu-5-arac-hasar-gordu-1110564062.html

Trabzon'u sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Trabzon'u sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Sputnik Türkiye

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken heyelanlar meydana geldi, 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ortahisar'da bir... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T22:09+0300

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su baskını

ani su baskını

istinat duvarı

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Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı mahallelerde rögarlar taştı, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Ortahisar ilçesi 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki 5 araç hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağanak, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda da heyelana neden oldu. Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı heyelan nedeniyle kapanırken ekiplerin çalışması sonucu tünelin Maçka-Trabzon yönü yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon-Maçka yönünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken sahil kesimindeki bazı binaların zemin katlarını su bastı.Öte yandan yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında kriz masası oluşturuldu. TİSKİ'nin 144 personeli, 65 iş makinesiyle kent genelindeki çalışmalara katılırken belediye ekiplerinin su baskını ve heyelanlara müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/meteoroloji-19-ili-uyardi-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110543397.html

türki̇ye

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trabzon, maçka, afad, sel, sel felaketi, su baskını, ani su baskını, istinat duvarı