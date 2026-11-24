https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/meteoroloji-19-ili-uyardi-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110543397.html

Meteoroloji 19 ili uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji 19 ili uyardı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Kasım 2026 Salı günü için 19 ile sarı kodlu uyarı verdi. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde hissedilir derecede... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T06:44+0300

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2026-11-24T06:44+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günün hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın doğu kesimleri, Ankara ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı verdiMeteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış, kar ve fırtına nedeniyle uyarı verilen iller şöyle:Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecekMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.Soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağışlar tür değiştirecek. Bölgenin 1000 metre üzerindeki kesimlerinde sağanak yağışın yerini karla karışık yağmur ve kara bırakması bekleniyor.Sekiz ilde kar yağışı bekleniyorSabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu'da etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar, ilerleyen saatlerde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'a ulaşacak.Yağış miktarının metrekare başına 21 ila 60 kilogram arasında olması beklenirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Meteoroloji; sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Fırtınanın hızı 90 kilometreye ulaşacakMarmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı uyarıda bulunuldu.Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?İstanbul: 6-9 derece. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Ankara: 7-11 derece. Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İzmir: 12-17 derece. Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.24 Kasım 2026 bölge bölge hava durumuMarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.EgeBölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.AkdenizHatay ve Osmaniye dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri ve Adana çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.İç AnadoluBölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizKıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluBölgenin batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Erzurum'da gece sıcaklığının sıfırın altında 1, Kars'ta ise sıfırın altında 2 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, bölgenin kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.Denizlerde de fırtına alarmıMeteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtına; Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.Karadeniz, Marmara ve Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor.Sarı kodlu meteorolojik uyarı ne anlama geliyor?Sarı kodlu uyarı, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Meteorolojik olayların olağan dışı olmamakla birlikte günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden bu uyarı, riskli faaliyetlerde bulunan kişilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

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