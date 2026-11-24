https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/telefonu-acip-sadece-alo-demeniz-bile-yeterli-dolandiricilarin-yeni-yontemine-dikkat--1110550892.html

Telefonu açıp sadece 'alo' demeniz bile yeterli: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

Telefonu açıp sadece 'alo' demeniz bile yeterli: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

Sputnik Türkiye

Bilinmeyen numaralardan vatandaşları arayarak söyledikleri birkaç kelimeyi bile kaydeden dolandırıcıların bu sesleri yapay zeka ile kopyaladıkları ve bu... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T11:56+0300

2026-11-24T11:56+0300

2026-11-24T11:56+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

bilinmeyen numaralar

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Yapay zeka destekli ses klonlama teknolojisi kullanan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, 'bilmediğiniz numaraya yanıt vermeyin' uyarısı yaptı. Sadece alo ya da efendim dediğinizde bile sesinizin kopyalanabileceğini belirten uzmanlar, kopyalanan seslerin bankacılık işlemlerinde ya da yakınlarınıza karşı kullanılabileceğinin altını çizdi. Sadece bir alo yeterliNefes'in haberine göre, siber güvenlik ve bilişim hukuku uzmanları, bilinmeyen numaralardan gerçekleştirilen aramalarda vatandaşların ses kayıtlarının ele geçirilmesine yönelik yeni bir yönteme dikkat çekti. Özellikle telefona cevap verildiğinde söylenen "Alo", "Evet" ve "Efendim" gibi kısa ifadelerin kayıt altına alınabildiği belirten uzmanlar bu seslerin yapay zeka destekli ses klonlama programlarıyla işlenebildiğini belirtti. Bu teknoloji sayesinde kişinin ses tonu, konuşma biçimi ve kendine özgü ses özellikleri taklit edilebiliyor. Elde edilen kayıtların daha sonra farklı dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabildiği ifade ediliyor.Bankacılık sistemlerinde kullanmaya çalışıyorlarSes kopyalama işleminin ardından dolandırıcıların iki farklı yöntemle harekete geçtiği belirtiliyor.İlk yöntemde mağdurun sesi taklit edilerek bankaların sesli doğrulama sistemlerinin aşılmaya çalışıldığı öne sürülüyor. Diğer yöntemde ise kişinin yakınları aranarak onun sesine benzer kayıtlarla acil para talebinde bulunuluyor. Bu yolla vatandaşların hem banka hesaplarının hem de kişisel bilgilerinin hedef alınabildiği konusunda uyarılar yapılıyor.Bu numaraları açmayınVatandaşların son dönemde sıkça karşılaştığı bir diğer durum ise telefonu açtıklarında karşı taraftan hiçbir ses gelmemesi ve aramanın birkaç saniye sonra sonlandırılması.Uzmanlar, bu tür aramaların numaranın aktif olup olmadığını belirlemek ve karşı tarafın sesini kaydetmek amacıyla yapılabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bilinmeyen numaralardan gelen ve karşı taraftan ses duyulmayan çağrılara karşı temkinli olunması öneriliyor.Şüpheli olarak değerlendirilen çağrılarda öne çıkan numara grupları arasında şunlar bulunuyor:Ancak bu kodlarla başlayan bütün numaraların dolandırıcılık amacı taşıdığı anlamına gelmediği, arayan kişinin kimliğinin ayrıca doğrulanması gerektiği unutulmamalı.Dolandırılmaktan nasıl korunabilirsiniz?Uzmanlara göre, tanımadığınız numaralardan gelen çağrılarda kişisel bilgilerin paylaşılmaması, şüpheli aramalara yanıt verilmemesi ve doğrulama amacıyla arayan kişinin kimliğini başka bir kanaldan teyit edilmesi önemli. Ayrıca yakınlardan geldiği izlenimi veren acil para taleplerinde yalnızca ses benzerliğine güvenilmemesi, kişinin bilinen telefon numarasından yeniden aranması önem taşıyor.

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, bilinmeyen numaralar