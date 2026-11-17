https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sosyal-medyada-yeni-akim-sanal-ibadet-yaptirip-kabeyi-gezdiriyorlar-1110396398.html
Sosyal medyada yeni akım: Sanal ibadet yaptırıp Kabe'yi 'gezdiriyorlar'
Sosyal medyada yeni akım: Sanal ibadet yaptırıp Kabe'yi 'gezdiriyorlar'
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada gündem olan sanal ibadet yöntemi büyük tepki çekti. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T13:44+0300
2026-11-17T13:44+0300
2026-11-17T13:44+0300
türki̇ye
kabe
dolandırıcılık
ibadet
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Sosyal medyada canlı yayın açarak kendilerine jeton ve hediye gönderen kullanıcıların isimlerin yazılı animasyon karakterleri Kabe görselinin etrafında 'sanal tavaf' yaptıran paylaşımlar büyük tepki çekti. İlahiyatçı Yazar Lütfü Özşahin, dini duyguların satışa çıkarıldığının altını çizerken, "Dini insanları sömürmek amacıyla kullanılıyor" dedi. Zemzem ikramından, şeytan taşlamaya kadar CNN Türk'ün haberine göre, sistemde önce sanal bir Kabe kuruluyor. Jeton satın alanların isimlerinin yazılı olduğu animasyonlar Kabe'nin etrafında 'sanal tavaf' yaptırılıyor. Hatta birden fazla jeton alanlara dijital zemzem ikramı ya da şeytan taşlama animasyonları bile oluşturuluyor. 'Allah kabul etsin' şeklinde özel mesajların bile atıldığına dikkat çekilirken, kullanıcıların daha fazla jeton alması sağlanıyor. Bir yandan dini duyguların istismar edildiği belirtilirken bir yandan da sistemin 'kara para aklama' aracı olarak kullanılabileceğine de dikkat çekildi. İnsanları kandırıyorlarCanlı yayında konuşan İlahiyatçı Yazar Lütfü Özşahin de, "Sanal bir şekilde ibadet yaptırılarak insanlardan para talep etmek, bu dini sömürü aygıtı olarak kullanmak demektir. Günümüzde en büyük problemlerden birisi din sömürüsü. Bu din simsarları, bu ibadetleri parayla satışa çıkardılar. Kur'an-ı Kerim'de 'Şeytan sizi Allah'la aldatmasın' şeklinde ayet vardır' Bunlar da insanları Allah'la kandırıyorlar. Bu iş hakikaten çığırından çıktı. Dijital kıyamet diye bir kavram var. Dini duyguları da satışa çıkardılar, insanları sömürmek için kullanıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/unlu-psikologdan-cocuklara-silah-kullanimini-ozendirici-paylasim-buyuk-tepki-cekti-bakanlik-1110321921.html
türki̇ye
kabe
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kabe, dolandırıcılık, ibadet
kabe, dolandırıcılık, ibadet
Sosyal medyada yeni akım: Sanal ibadet yaptırıp Kabe'yi 'gezdiriyorlar'
Sosyal medyada gündem olan sanal ibadet yöntemi büyük tepki çekti.
Sosyal medyada canlı yayın açarak kendilerine jeton ve hediye gönderen kullanıcıların isimlerin yazılı animasyon karakterleri Kabe görselinin etrafında 'sanal tavaf' yaptıran paylaşımlar büyük tepki çekti. İlahiyatçı Yazar Lütfü Özşahin, dini duyguların satışa çıkarıldığının altını çizerken, "Dini insanları sömürmek amacıyla kullanılıyor" dedi.
Zemzem ikramından, şeytan taşlamaya kadar
CNN Türk'ün haberine göre, sistemde önce sanal bir Kabe kuruluyor. Jeton satın alanların isimlerinin yazılı olduğu animasyonlar Kabe'nin etrafında 'sanal tavaf' yaptırılıyor. Hatta birden fazla jeton alanlara dijital zemzem ikramı ya da şeytan taşlama animasyonları bile oluşturuluyor. 'Allah kabul etsin' şeklinde özel mesajların bile atıldığına dikkat çekilirken, kullanıcıların daha fazla jeton alması sağlanıyor.
Bir yandan dini duyguların istismar edildiği belirtilirken bir yandan da sistemin 'kara para aklama' aracı olarak kullanılabileceğine de dikkat çekildi.
Canlı yayında konuşan İlahiyatçı Yazar Lütfü Özşahin de, "Sanal bir şekilde ibadet yaptırılarak insanlardan para talep etmek, bu dini sömürü aygıtı olarak kullanmak demektir. Günümüzde en büyük problemlerden birisi din sömürüsü. Bu din simsarları, bu ibadetleri parayla satışa çıkardılar. Kur'an-ı Kerim'de 'Şeytan sizi Allah'la aldatmasın' şeklinde ayet vardır' Bunlar da insanları Allah'la kandırıyorlar. Bu iş hakikaten çığırından çıktı. Dijital kıyamet diye bir kavram var. Dini duyguları da satışa çıkardılar, insanları sömürmek için kullanıyorlar" diyerek tepki gösterdi.