https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusyadan-gazzede-ateskese-uyulmasi-cagrisi-1110564513.html

Rusya’dan Gazze’de ateşkese uyulması çağrısı

Rusya’dan Gazze’de ateşkese uyulması çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkese sıkı şekilde uyulması gerektiğini belirterek, İsrail’in Batı Şeria’daki... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T22:27+0300

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2026-11-24T22:27+0300

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gazze

rusya dışişleri bakanlığı

hamas

batı şeria

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail Dışişleri Bakanlığı Stratejik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Meirav Eilon Shahar’ı kabul etti.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gelişmeler ele alındı.Rus tarafı, Gazze Şeridi’nde yeni sivil kayıpların önlenmesi amacıyla İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkese sıkı şekilde uyulmasının önemini vurguladı. Ayrıca İsrail’in Batı Şeria’da artan yerleşim faaliyetlerinden duyulan endişe dile getirildi.Görüşmede İran ve Yemen çevresindeki gelişmeler ile Suriye ve Lübnan’daki durum dahil Orta Doğu’daki askeri ve siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, ikili ilişkilerdeki güncel konuları da değerlendirdi.İsrail, son dönemde işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimlerin inşasını hızlandırdı. Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri, İsrail’in uluslararası toplum ve Filistin yönetimiyle ilişkilerindeki temel anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor.Filistinliler, söz konusu faaliyetleri İsrail’in Filistin topraklarındaki varlığını kalıcı hale getirme politikası olarak değerlendirirken, yerleşimlerin barış arayışının önündeki başlıca engellerden biri olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salvini-abnin-rusya-yaptirimlari-mantiktan-yoksun-1110563712.html

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rusya, sergey ryabkov, i̇srail, filistin, gazze, rusya dışişleri bakanlığı, hamas, batı şeria