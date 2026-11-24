https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salvini-abnin-rusya-yaptirimlari-mantiktan-yoksun-1110563712.html

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB’nin Rusya yaptırımları mantıktan yoksun

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB’nin Rusya yaptırımları mantıktan yoksun

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının “mantıktan yoksun” olduğunu belirterek, kısıtlamaların Rusya’dan... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T21:40+0300

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İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Senatoda düzenlenen bir etkinlik kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını eleştirdi.İtalyan vatandaşlarının Rusya’daki şirketlerde görev almasının yasaklanmasını örnek gösteren Salvini, “Bu yaptırımlar Rusya’ya karşı olmaktan çok İtalya’ya ve İtalyan şirketlerine karşı hale geliyor” dedi.Salvini, söz konusu kısıtlamaların İtalyan şirketlerinin aleyhine olacak şekilde diğer ülkelerin ticari faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.Rus gazının satın alınmasına yönelik yasağın da 'mantıksız' olduğunu ifade eden Salvini, bazı Avrupa ülkelerinin Rus gazını daha avantajlı fiyatlarla satın almayı sürdürdüğüne dikkati çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce enerji alanındaki yaptırımların hem üreticiler hem de tüketiciler açısından olumsuz sonuçlara yol açtığını ifade etmişti.

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