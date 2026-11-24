https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusyada-dogal-gaz-patlamasi-nedeniyle-coken-binada-1-kisi-oldu-1110545790.html

Rusya'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binada 1 kişi öldü

Rusya'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binada 1 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Altay Krayı bölgesinde beş katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen çökmede 1 kişi hayatını kaybetti. 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T07:43+0300

2026-11-24T07:43+0300

2026-11-24T08:13+0300

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge müdürlüğünden Sputnik’e yapılan açıklamada, Altay Krayı'na bağlı Kulunda yerleşim birimindeki beş katlı apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldiği bildirildi.Patlamanın etkisiyle binanın ikinci girişinin üst katlarında çökme yaşandığı belirtilen açıklamada, patlamanın merkez üssünün yanındaki dairede ikamet eden 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Bölge Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, binanın hasar gören bölümünden 8 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı, 5 kişinin de arama kurtarma ekiplerince tahliye edildiği aktarıldı.İtfaiye ekiplerinin patlamanın ardından çıkan yangına müdahalesi ve sağlık görevlilerinin yaralılara yönelik çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/abdde-3-bin-500den-fazla-ucus-ertelendi-veya-iptal-edildi-1110543232.html

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