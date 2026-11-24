https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/abdde-3-bin-500den-fazla-ucus-ertelendi-veya-iptal-edildi-1110543232.html

ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

Sputnik Türkiye

ABD'de bir havayolu şirketinde yaşanan teknik arızanın da etkisiyle ülke genelinde 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi. En büyük aksaklık... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T03:32+0300

2026-11-24T03:32+0300

2026-11-24T03:33+0300

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Pazartesi günü ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Uçuş takip portalı FlightAware verilerine göre, en büyük aksaklık, ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Delta Air Lines'ın uçuş programında yaşandı. Şirketin 568 uçuşu ertelenirken 92 uçuşu da iptal edildi. Bu sayı, havayolunun pazartesi günü için planlanan toplam uçuşlarının neredeyse beşte birine denk geliyor.ABD'deki havalimanları arasında ise 374 erteleme ve 44 iptalle Atlanta Havalimanı en çok etkilenen merkez oldu. Delta Air Lines, pazar günü uçakların uçuşa hazırlanmasında kritik bir bileşen olan "ağırlık ve denge" sisteminde teknik bir arıza yaşamıştı. Atlanta Havalimanı'nda meydana gelen bu arıza, havayolunun yaklaşık 2 bin 500 uçuşunda ertelemelere ve iptallere yol açmıştı.Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, olayın ABD'de bu yıl 26 Kasım'da kutlanacak olan Şükran Günü'nden sadece birkaç gün önce gerçekleşmiş olması. Amerikalılar bu dönemde geleneksel olarak ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmek için seyahat ettikleri için hem havayolu şirketleri hem de havalimanları üzerinde büyük bir yoğunluk meydana geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/abdde-ucus-krizi-ucuncu-gununde-binlerce-sefer-iptal-1110364714.html

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