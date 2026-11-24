https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/abdde-3-bin-500den-fazla-ucus-ertelendi-veya-iptal-edildi-1110543232.html
ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
Sputnik Türkiye
ABD'de bir havayolu şirketinde yaşanan teknik arızanın da etkisiyle ülke genelinde 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi. En büyük aksaklık... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T03:32+0300
2026-11-24T03:32+0300
2026-11-24T03:33+0300
dünya
abd
atlanta havalimanı
uçuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103925244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fecf2cdf071a686933f34926ce833777.jpg
Pazartesi günü ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Uçuş takip portalı FlightAware verilerine göre, en büyük aksaklık, ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Delta Air Lines'ın uçuş programında yaşandı. Şirketin 568 uçuşu ertelenirken 92 uçuşu da iptal edildi. Bu sayı, havayolunun pazartesi günü için planlanan toplam uçuşlarının neredeyse beşte birine denk geliyor.ABD'deki havalimanları arasında ise 374 erteleme ve 44 iptalle Atlanta Havalimanı en çok etkilenen merkez oldu. Delta Air Lines, pazar günü uçakların uçuşa hazırlanmasında kritik bir bileşen olan "ağırlık ve denge" sisteminde teknik bir arıza yaşamıştı. Atlanta Havalimanı'nda meydana gelen bu arıza, havayolunun yaklaşık 2 bin 500 uçuşunda ertelemelere ve iptallere yol açmıştı.Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, olayın ABD'de bu yıl 26 Kasım'da kutlanacak olan Şükran Günü'nden sadece birkaç gün önce gerçekleşmiş olması. Amerikalılar bu dönemde geleneksel olarak ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmek için seyahat ettikleri için hem havayolu şirketleri hem de havalimanları üzerinde büyük bir yoğunluk meydana geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/abdde-ucus-krizi-ucuncu-gununde-binlerce-sefer-iptal-1110364714.html
atlanta havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103925244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecea36f9d22cb75dcf344ab2629df7ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, atlanta havalimanı, uçuş
abd, atlanta havalimanı, uçuş
ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
03:32 24.11.2026 (güncellendi: 03:33 24.11.2026)
ABD'de bir havayolu şirketinde yaşanan teknik arızanın da etkisiyle ülke genelinde 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi. En büyük aksaklık Atlanta Havalimanı'nda yaşandı.
Pazartesi günü ABD'de 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Uçuş takip portalı FlightAware verilerine göre, en büyük aksaklık, ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Delta Air Lines'ın uçuş programında yaşandı.
Şirketin 568 uçuşu ertelenirken 92 uçuşu da iptal edildi. Bu sayı, havayolunun pazartesi günü için planlanan toplam uçuşlarının neredeyse beşte birine denk geliyor.
ABD'deki havalimanları arasında ise 374 erteleme ve 44 iptalle Atlanta Havalimanı en çok etkilenen merkez oldu. Delta Air Lines, pazar günü uçakların uçuşa hazırlanmasında kritik bir bileşen olan "ağırlık ve denge" sisteminde teknik bir arıza yaşamıştı. Atlanta Havalimanı'nda meydana gelen bu arıza, havayolunun yaklaşık 2 bin 500 uçuşunda ertelemelere ve iptallere yol açmıştı.
Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, olayın ABD'de bu yıl 26 Kasım'da kutlanacak olan Şükran Günü'nden sadece birkaç gün önce gerçekleşmiş olması.
Amerikalılar bu dönemde geleneksel olarak ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmek için seyahat ettikleri için hem havayolu şirketleri hem de havalimanları üzerinde büyük bir yoğunluk meydana geliyor.