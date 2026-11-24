https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-guclerin-kontrolune-gecti-1110551530.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde ilerlemeye devam eden Rus güçler Zaporojye’de bir yerleşim biriminde daha kontrol... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T12:46+0300
2026-11-24T12:46+0300
2026-11-24T12:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekatın sürdüğü Ukrayna ve Donbass’taki askeri faaliyetlerine devam ediyor.Açıklamada, ‘Doğu’ Askeri Grubuna bağlı birliklerin savunma hatlarının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve Zaporojye bölgesindeki Barvinovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.Bakanlık, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun çeşitli cephelerde 1110’dan fazla askerini ve 11 zırhlı muharebe aracını kaybettiğini belirtti.Operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu ateşleriyle; Ukrayna ordusunun kullanımında olan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin, askeri havaalanlarının ve 143 farklı noktadaki geçici konuşlanma merkezlerinin hedef alındığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından 1047 uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/nato-genel-sekreteri-rutteden-ittifak-ulkelerine-savasa-hazirlik-cagrisi-1110551281.html
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti
12:46 24.11.2026 (güncellendi: 12:51 24.11.2026)
Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde ilerlemeye devam eden Rus güçler Zaporojye’de bir yerleşim biriminde daha kontrol sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekatın sürdüğü Ukrayna ve Donbass’taki askeri faaliyetlerine devam ediyor.
Açıklamada, ‘Doğu’ Askeri Grubuna bağlı birliklerin savunma hatlarının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve Zaporojye bölgesindeki Barvinovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Bakanlık, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun çeşitli cephelerde 1110’dan fazla askerini ve 11 zırhlı muharebe aracını kaybettiğini belirtti.
Operasyonel-taktik havacılık unsurları, insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu ateşleriyle; Ukrayna ordusunun kullanımında olan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin, askeri havaalanlarının ve 143 farklı noktadaki geçici konuşlanma merkezlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından 1047 uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü kaydedildi.