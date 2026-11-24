https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/nato-genel-sekreteri-rutteden-ittifak-ulkelerine-savasa-hazirlik-cagrisi-1110551281.html
NATO Genel Sekreteri Rutte'den ittifak ülkelerine ‘savaşa hazırlık’ çağrısı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den ittifak ülkelerine ‘savaşa hazırlık’ çağrısı
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak ülkelerinin olası bir savaşa karşı yalnızca ordularını değil, tüm toplumu ve sivilleri de hazırlaması gerektiğini belirtti. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T11:57+0300
2026-11-24T11:57+0300
2026-11-24T12:07+0300
savunma
nato
mark rutte
savaş
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi oturumunda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinin savunma ve direnç kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Toplumların askeri dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "Bu, vatandaşların elektriklerin kesilmeyeceğinden, evlerin sıcak kalacağından, hastanelerin, ulaşımın ve iletişimin çalışmaya devam edeceğinden emin olması anlamına geliyor. NATO ülkeleri iş dünyası, merkezi ve yerel yönetimler ile vatandaşlar dahil olmak üzere tüm toplumu hazırlamalı" ifadelerini kullandı.Rutte, sivil hazırlık konusunda örnek alınması gereken ülkeler olarak Norveç, İsveç ve Danimarka'yı gösterdi.NATO Genel Sekreteri ayrıca, ittifak üyelerine Lahey'de düzenlenen zirvede alınan savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılmasıkararını en kısa sürede uygulamaları çağrısında bulundu.Rusya'nın NATO endişesiSon yıllarda batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir hareketlilik sergilediğine dikkat çeken Moskova yönetimi, ittifakın Avrupa'daki askeri yığınağındanduyduğu endişeyi sık sık dile getiriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey Atlantik İttifakı ile çatışmaya girmenin hiçbir mantığı olmadığını vurgulamış, ancak olası bir saldırı durumunda ülkesinin tüm güç ve imkanlarını devreye sokacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/finlandiya-korfezinde-saldiriya-ugrayan-kuru-yuk-gemisi-st-petersburg-limanina-cekildi-1110549914.html
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nato, mark rutte, savaş
NATO Genel Sekreteri Rutte'den ittifak ülkelerine ‘savaşa hazırlık’ çağrısı
11:57 24.11.2026 (güncellendi: 12:07 24.11.2026)
NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifak ülkelerinin olası bir savaşa karşı yalnızca ordularını değil, tüm toplumu ve sivilleri de hazırlaması gerektiğini belirtti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi oturumunda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinin savunma ve direnç kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toplumların askeri dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "Bu, vatandaşların elektriklerin kesilmeyeceğinden, evlerin sıcak kalacağından, hastanelerin, ulaşımın ve iletişimin çalışmaya devam edeceğinden emin olması anlamına geliyor. NATO ülkeleri iş dünyası, merkezi ve yerel yönetimler ile vatandaşlar dahil olmak üzere tüm toplumu hazırlamalı" ifadelerini kullandı.
Rutte, sivil hazırlık konusunda örnek alınması gereken ülkeler olarak Norveç, İsveç ve Danimarka'yı gösterdi.
NATO Genel Sekreteri ayrıca, ittifak üyelerine Lahey'de düzenlenen zirvede alınan savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılmasıkararını en kısa sürede uygulamaları çağrısında bulundu.
Son yıllarda batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir hareketlilik sergilediğine dikkat çeken Moskova yönetimi, ittifakın Avrupa'daki askeri yığınağındanduyduğu endişeyi sık sık dile getiriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey Atlantik İttifakı ile çatışmaya girmenin hiçbir mantığı olmadığını vurgulamış, ancak olası bir saldırı durumunda ülkesinin tüm güç ve imkanlarını devreye sokacağı uyarısında bulunmuştu.