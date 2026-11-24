https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayisine-enerji-saglayan-uc-trafo-merkezi-vuruldu-1110559285.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın savunma sanayisine enerji sağlayan üç trafo merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın savunma sanayisine enerji sağlayan üç trafo merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnitsa, Çernigov ve Rovno bölgelerinde Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen üç elektrik trafo... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T18:04+0300
2026-11-24T18:04+0300
2026-11-24T18:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
vinnitsa
çernigov
karadeniz
odessa
kuru yük gemisi
trafo
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerine enerji sağlayan üç elektrik trafo merkezine saldırı düzenlendiği belirtildi.Trafo merkezlerinin Vinnitsa kentinin yanı sıra Çernigov bölgesindeki Obolonye ve Rovno bölgesindeki Rakitnoye yerleşimlerinde bulunduğu kaydedildi.Bakanlık ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneybatısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/rus-gucleri-dnepropetrovsk-bolgesinde-askeri-sanayi-isletmelerini-besleyen-trafo-merkezini-vurdu-1110520016.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, vinnitsa, çernigov, karadeniz, odessa, kuru yük gemisi, trafo
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, vinnitsa, çernigov, karadeniz, odessa, kuru yük gemisi, trafo
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın savunma sanayisine enerji sağlayan üç trafo merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnitsa, Çernigov ve Rovno bölgelerinde Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen üç elektrik trafo merkezinin hedef alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerine enerji sağlayan üç elektrik trafo merkezine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Trafo merkezlerinin Vinnitsa kentinin yanı sıra Çernigov bölgesindeki Obolonye ve Rovno bölgesindeki Rakitnoye yerleşimlerinde bulunduğu kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneybatısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.