https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayisine-enerji-saglayan-uc-trafo-merkezi-vuruldu-1110559285.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın savunma sanayisine enerji sağlayan üç trafo merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın savunma sanayisine enerji sağlayan üç trafo merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnitsa, Çernigov ve Rovno bölgelerinde Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen üç elektrik trafo... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T18:04+0300

2026-11-24T18:04+0300

2026-11-24T18:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

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vinnitsa

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerine enerji sağlayan üç elektrik trafo merkezine saldırı düzenlendiği belirtildi.Trafo merkezlerinin Vinnitsa kentinin yanı sıra Çernigov bölgesindeki Obolonye ve Rovno bölgesindeki Rakitnoye yerleşimlerinde bulunduğu kaydedildi.Bakanlık ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneybatısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/rus-gucleri-dnepropetrovsk-bolgesinde-askeri-sanayi-isletmelerini-besleyen-trafo-merkezini-vurdu-1110520016.html

ukrayna

vinnitsa

çernigov

karadeniz

odessa

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, vinnitsa, çernigov, karadeniz, odessa, kuru yük gemisi, trafo